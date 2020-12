La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha solicitado, desde el pasado curso, en reiteradas ocasiones a la Consejería de Educación que los contratos por refuerzo de COVID-19 se prorrogasen hasta el 30 de junio y que además, dichas plazas, se ofertasen en la colocación de efectivos (adjudicación de destinos provisionales), con objeto de que fuesen ocupadas como vacantes desde el 1 de septiembre.

Según denuncia el sindicato, no solo no se ofertaron de esta forma, sino que salieron con fecha de cese para el 31 de diciembre, causando un importante perjuicio a muchas personas que decidieron no acceder a las mismas porque su situación actual le impedía aceptar un trabajo solo para tres meses.

"La Consejería de Educación sabía que estos puestos continuarían en el tiempo, ya que siempre dijeron que si continuaba la crisis sanitaria se prorrogarían hasta final de curso, pero se negaron a llevar a cabo las exigencias de UGT de ofertarlas en colocación de efectivos porque no le interesaba sacar estas plazas como vacantes desde el 1 de septiembre", denuncia UGT.

Aseguran que si esta medida se hubiese llevado a cabo, los centros educativos podrían haber planificado un curso completo con este personal, pudiendo hacer desdobles de grupos desde el comienzo de curso para alcanzar el distanciamiento de 1,5 metros entre el alumnado bajando las ratios, "tan demandado por UGT desde hace años y tan necesario actualmente con las circunstancias de crisis sanitaria".

Por todo ello, desde FeSP UGT Andalucía han solicitado a la Consejería de Educación que las plazas de refuerzo COVID tengan continuidad en el tiempo y el curso próximo salgan ofertadas a colocación de efectivos para ser ocupadas como vacantes desde el 1 de septiembre, contribuyendo de esta forma a labajada de ratios y a la planificación de los centros con el personal adjudicado.