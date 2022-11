UGT convoca a los docentes a las urnas para “luchar unidos por sus derechos”

UGT siempre ha luchado por la mejora de las condiciones laborales de los docentes en Andalucía, por eso entre sus logros y reivindicaciones de cara a las próximas elecciones del día 1 de diciembre se encuentran las principales razones que el sindicato expone para que los almerienses acudan a votar a esta formación. Como asegura el secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Almería, Iván Martínez Martín, “estas elecciones son de vital importancia dada la necesidad de calibrar nuestras reivindicaciones para los próximos cuatro años. La gente debe ser consciente de la relevancia de estos comicios que llevarán a las formaciones sindicales a alcanzar los objetivos que nos proponemos en pro de una mejora de la Educación Pública y del trabajo de los docentes”.

Iván Martínez, secretario de Enseñanza de UGT “Hay que ir a votar; estas elecciones calibrarán las reivindicaciones en los próximos cuatro años”

UGT Enseñanza comparte la necesidad de transformar el modelo de Cuerpo Único de Docentes. Reivindican así la unificación de la preparación en las universidades y los centros de enseñanza superior, diferenciándose únicamente en la especialización y profundización, que podría realizarse dentro del mismo itinerario formativo o en un momento posterior (Máster de Especialización). Apuestan además por facilitar al personal docente el paso entre los diferentes niveles de enseñanza, que con el nuevo ordenamiento normativo se encuentran ya suficientemente interconectadas, en función de sus intereses y capacitación. Luchan por una mayor equiparación económica y pedagógica entre todos los niveles y con los demás funcionarios públicos, utilizando los diferentes niveles de complemento para jerarquizar y premiar el desarrollo profesional del profesorado. Proponemos la revisión y asignación de nuevos niveles de los complementos de destino: Nivel 24 para el cuerpo de Maestros (docentes destinados en centros de Educación Infantil y primaria, Secundaria). Nivel 26 para el profesorado de Educación Secundaria y de régimen especial (profesorado de Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas, FP). Nivel 27 para los Catedráticos.

La reducción de las ratios en las aulas es básica, una lucha que lleva años en marcha

En su programa electoral de cara al 1 de diciembre, destacan una constante con la que llevan años de trabajo: La disminución de las ratios y reducción del horario lectivo a 18 horas en Infantil y Primaria y 15 horas en Secundaria y el resto de Cuerpos. Tal y como explica el secretario de Enseñanza de UGT, “la Educación ha sufrido una gran cantidad de recortes en los últimos años, especialmente los derivados de la publicación del RD 14/2012 que, aunque derogado, supusieron un aumento de horas lectivas, que generaron la pérdida de profesorado en los centros y como consecuencia una mayor complejidad en el desarrollo de la labor docente y que aún no han sido revertidos totalmente, a pesar de medidas como la publicación de la Ley 4/2019”. Aseguran que las administraciones educativas deben asegurar que todos los centros reciban los recursos humanos en función de sus objetivos, características, contextos y necesidades del alumnado. El excesivo número de horas lectivas que el profesorado viene sufriendo en los últimos años, junto con el mantenimiento de ratios elevadas no solamente afecta a la calidad educativa, sobrecargando al profesorado, sino que supone, como ya hemos dicho, una reducción del número de profesores/as necesarios para garantizar la misma”. Por ello, señalan que llevan años exigiendo una revisión de la distribución horaria semanal y del número de alumnos y grupos asignados a cada profesor, así como la ampliación de las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las necesidades actuales.

En este sentido, reclaman 20 horas para el profesorado de Infantil y Primaria y a 18 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato, como paso previo para la reducción a 15 horas para el profesorado de Secundaria y Bachillerato y 18 horas en Infantil y Primaria, lo que supondría que nuestro profesorado podrá contar con más horas de preparación, evaluación, coordinación, formación, …. y ayudará a evitar el desgaste que lleva implícito un excesivo número de horas de docencia directa y la cada vez mayor carga burocrática. También proponen una ratio máxima de 20 alumnos en todos los niveles educativos y que el profesorado de secundaria atienda como máximo a 100 alumnos en el mismo curso académico. Están convencidos de que “todo ello redundará en beneficio de la calidad de la enseñanza, de la atención que recibe el alumnado, así como de la salud laboral de nuestros docentes y de la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo”.

El nuevo modelo educativo por competencias y más individualizado que propone la LOMLOE exigirá del profesorado una mayor dedicación a tareas de coordinación educativa, por lo que el docente tiene menos tiempo para preparar sus clases. Adaptar las nuevas programaciones didácticas que exigen un nuevo enfoque por competencias, con otra metodología y un nuevo proceso de evaluación; a la atención a la diversidad y al proceso de aprendizaje, y a una atención más personalizada del alumnado; una evaluación continua real, o para la creación y desarrollo de nuevos proyectos. Además la LOMLOE señala otros aspectos fundamentales como la coordinación entre el profesorado, la docencia compartida, los proyectos de innovación y la incorporación de aspectos como la sostenibilidad y el medio ambiente o la competencia digital, para los que el profesorado debe formarse y debe tener tiempo para adaptar sus metodologías y materiales de aula.

La desburocratización de la enseñanza y dignificación docente es un “pilar fundamental”

Advierten que al profesorado con cada nueva ley educativa se les va exigiendo más competencias o que aborden un abanico más amplio de conceptos y conocimientos. Exigencias que no van de la mano de más recursos, formación o una rebaja de la carga lectiva para centrarse en las novedades que se imponen.Por ello, desde UGT Enseñanza proponen la jornada lectiva de cuatro días para fomentar la conciliación familiar, con un quinto día de teletrabajo que pueda dedicarse a tareas de formación, innovación y coordinación educativa que es imposible abarcar con el actual sistema.

Otra de las claves del programa electoral que ha presentado UGT para estos comicios en el sector Educación es reducción de la carga burocrática que soportan los docentes y que ha ido incrementándose como consecuencia de los sucesivos cambios legislativos. Aseguran que esto repercute sustancialmente en su trabajo diario al tener que hacer frente a numerosos documentos tanto de gestión como pedagógicos. UGT reivindica una escuela menos burocratizada, con más tiempo para la docencia, la innovación y la investigación.

Desde la formación sindical abogan también por recuperación del poder adquisitivo y los derechos perdidos desde el comienzo de la crisis. Reclaman que se aumenten los complementos por la acción tutorial (al menos hasta 100 euros) y por los puestos de especial dedicación al centro, así como la actualización de distintos complementos e indemnizaciones por razones de servicio. Reivindican que se reduzca el desequilibrio entre las responsabilidades y tareas que se encargan al profesorado y las retribuciones que perciben por su trabajo. Las tareas no han hecho más que aumentar con el paso del tiempo, a lo que hay que añadir el esfuerzo que va a suponer la implantación de la LOMLOE, mientras que el poder adquisitivo de los docentes aún no ha llegado ni a los niveles que tenía en 2010. En este sentido, consideran que el éxito del sistema educativo es responsabilidad de muchos más actores, no solo del profesorado, donde parece descansar todo el peso y la responsabilidad en la consecución del mismo, como ponen de manifiesto las declaraciones que se realizan por parte de algunas administraciones educativas en nuestro país.