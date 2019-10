Un año desde la designación gastronómica

“La Capital Española de la Gastronomía es la tarjeta de presentación más grande que jamás haya tenido Almería y está siendo todo un éxito porque la ciudad ha tenido la oportunidad de ser el referente gastronómico del país donde mejor se come del mundo”, argumentó el primer edil a finales de mes al anunciar que se están sentando las bases para dar continuidad al legado culinario y su importancia para la proyección turística de la ciudad . El director general de la marca Capital de la Gastronomía, Pedro Palacios, afirma precisamente que después de un parón asociado al periodo electoral Almería 2019 ha vuelto a “velocidad de crucero” con una agenda frenética hasta que se produzca un relevo que aún no tiene claro sucesor.

No había misterio al tratarse de la única candidata, pero Almería no pudo festejar hasta la una y veinte del mediodía del miércoles 17 de octubre del pasado año su elección como la Capital Española de la Gastronomía 2019 . Dos décadas después de aquel célebre “la ville de Almería” que proclamaba a la provincia como sede de los Juegos Mediterráneos de 2005, la cita que generó la mayor de las ilusiones colectivas vividas por la sociedad almeriense , se volvió a repetir el nombre de Almería como ciudad que sería la Capital Española de la Gastronomía, despertando otra vez ese sentimiento de esperanza y autoestima que tanto se echa en falta en esta tierra. La nominación la hizo, Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, que presidió el ansiado y descafeinado veredicto al no existir candidatura rival en el Palacio de Fernán Núñez en el que se reunió el jurado a las doce.

Aplazan la elección de la Capital Española de la Gastronomía 2020

La designación de la Capital Española de la Gastronomía 2020 se ha aplazado al próximo mes. El sucesor de Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018) y Almería (2019) en el reinado culinario se iba a elegir el 17 de octubre como cada año para coger posteriormente el testigo en Fitur, si bien desde la organización decidieron que el plazo de solicitudes se estirara hasta el martes 15 de octubre y también la reunión del jurado para dar su veredicto. “Es un año atípico por las elecciones y los ayuntamientos, sobre todo los que cambiaron de gobierno, han tenido poco tiempo para tramitar candidatura”, explica el director general de la marca, Pedro Palacios, y reconoce que la agenda de los integrantes del jurado también obliga a retrasar la elección. Lo que no cambiará es su política de no informar de los aspirantes para no lesionar sus intereses ni generar ningún agravio, como ocurriera en las primeras ediciones, en caso de que no resulten elegidos, a no ser que los candidatos se hayan postulado públicamente.