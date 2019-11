Fernández-Pacheco ha manifestado que “como alcalde, y como almeriense, me siento muy orgulloso de esa amplísima red de solidaridad, y que es el resultado de una labor de años de esfuerzo callado y de no pocos sinsabores, pero sobre todo, de mucho cariño y mucho compromiso ”. Quiero que sepáis que voy a estar a vuestro lado. Y que todos los almerienses hagamos de la inclusión una actitud. Asumirla como una forma de vida que normalice la integración de todas las personas en la sociedad”.

Para el primer edil “esa es la Almería que todos queremos y esa es la Almería en la que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace años de la mano de asociaciones y colectivos volcados en lograr una inclusión real y efectiva de todos los almerienses, en todos los ámbitos de la vida laboral y social”. Y por eso el Ayuntamiento quiere volcarse no sólo en la formalidad de este acto, sino sobre todo, lo que hay detrás de este consejo: “Muchas ganas de apoyar, de defender, de impulsar y de cooperar con los colectivos de Almería que más lo necesitan”.

III Gala de la Discapacidad

El próximo lunes día 2 de diciembre tendrá lugar la III Gala por el Día de las Personas con Discapacidad. Será en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a las 20:00 horas. Un evento que tiene como objetivo dar visibilidad al colectivo con una celebración que tendrá una duración de 90 minutos divididos en tres bloques con espacios para las distintas asociaciones participantes, tal y como ha detallado la concejal de Familia, Paola Laynez. Un teatro representado por un grupo de personas con discapacidad visual de la ONCE; el grupo de danza Superarte que conforman dos personas con Síndrome de Down; un recital poético que pondrán en escena miembros de Alcer; la actuación del coro del Centro de Mayores de Oliveros; actuación de usuarios de A Toda Vela, la entrega de premios Gallopedro, además de otras sorpresas que llegarán de las mano de las asociaciones participantes en esta tercera edición. El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, como portavoz del grupo de trabajo que ha organizado la gala ha definido el evento como “la fiesta de la inclusión en la que participan tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad”. Sánchez de Amo se ha manifestado “contento por la alta participación de asociaciones que se han implicado para visibilizar lo que se hace desde el seno de sus entidades”. “Ha habido más propuestas que otros años”, ha asegurado. No obstante, el presidente de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM), Valentín Sola, ha trasladado el descontento de un grupo de asociaciones a las que les hubiese gustado poder participar en esta tercera gala por la discapacidad.