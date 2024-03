Una albañila y una camionera inspiran a más de 300 estudiantes de la capital

Son mujeres referentes de Almería. Se han hecho a ellas mismas y se han ganado a pulso la admiración que despiertan cada vez que hablan de su profesión, tradicionalmente masculinizada o, como poco, difícil para compaginar con una vida personal sin renunciar a la maternidad o a los estereotipos que tienen que ver con la fuerza, entre otros. Ayer fueron inspiración para más de 300 estudiantes de cuatro centros educativos de la capital como el IES Maestro Padilla, IES Albaida, IES Celia Viñas y el IES Alhadra, que asistieron a la VI Mesa Redonda de Marzo con nombre de Mujer.

Almudena Vizcaíno, entrenadora de crossfit; Lola Martínez, preparadora de boxeo; Carmen Mejías, albañila; Dana María Saracutu, camionera; y María del Mar Vázquez, primera mujer alcaldesa de Almería y una de las 500 mujeres más influyentes de España, respondieron a las preguntas sobre cómo y por qué se iniciaron en los respectivos ámbitos laborales, cómo ha sido el camino hasta lograr ser una más entre el sector, cómo es su día a día, sus aspiraciones y anécdotas, que tras contarlas han hecho reflexionar a los estudiantes.

El alumnado escuchó atento a las cinco mujeres empoderadas que este año ha progatonizado la actividad, enmarcada en la conmemoración de Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y organizada por IES Maestro Padilla, dentro de su proyecto de centro Universo: Mujer Tenías Que Ser, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y MIA.

El objetivo de la charla no era otro que dar visibilidad y voz a estas mujeres para que a través de sus historias hagan partícipes a las generaciones más jóvenes de su experiencia de vida, así como hacer ver que cualquier persona puede dedicarse al trabajo que quiera, aunque se asocie a un determinado género.

Testimonios en primera persona

Carmen Mejías de la Cruz lleva al frente de su propia empresa de construcciones y reformas más de 20 años, ejerciendo su trabajo como albañila junto a su marido. Tras todos estos años tiene muchísimas anécdotas relacionadas con su profesión. La más actual, fue hace tan solo un mes, cuando un inspector de trabajo se sorprendió cuando le dijo a lo que se dedicaba, y le asaltó con muchísimas preguntas, porque decía que era la primera mujer que conocía que era albañila. Como explicó a Diario de Almería, “la gente se sorprende cuando llego a alguna casa para realizar una obra y más aún se sorprenden cuando me ven trabajar, tirar un tabique, hacer mezcla y todo lo que hace un albañil en su trabajo”. Explica que trabaja a la par que el resto de los empleados de la empresa, su marido y otros hombres más, y que está “feliz” porque su trabajo le “apasiona”. Es madre de dos hijos y abuela de una niña de seis años y, aún así, a pesar de que su jornada laboral es de 8:00 a 18:30 horas, sentencia que tiene tiempo para ejercer de madre, de abuela, de albañila y de ama de casa. “Nunca me han tratado diferente mis compañeros por el hecho de ser mujer. Pero quizá haya sido porque yo me he hecho respetar”, puntualiza.

Lola Martínez es la primera entrenadora nacional de boxeo y en Andalucía únicamente está ella. Hasta alcanzar lo que hoy es ha tenido que superar muchas metas, pues el boxeo es un deporte muy vinculado al colectivo masculino y, como explica, siempre han intentado distraerla orientándola hacia un rol de cuidadora, árbitro..., todo menos boxeadora o preparadora. A día de hoy es presidenta de un club en Almería y prepara tanto a mujeres como a hombres, como ella dice, “preparo simplemente a personas y adapto mis herramientas al tipo de persona”. Es madre de gemelos (hoy ya tienen 24 años) y fue después de la maternidad y la crianza cuando empezó a abrirse camino en el mundo del boxeo. Su objetivo es “naturalizar este deporte para que se rompa el estereotipo de que es una práctica violenta”.

Dana María Saracutu que trabaja de camionera y transportista. Es de nacionalidad española pero de origen rumana, trabaja en el sector desde diciembre de 2022. Anteriormente estuvo trabajando en recursos humanos de J. Carrion como auxiliar administrativo, entrevistando y contratando conductores para la empresa. Está divorciada desde 2019 y sola a cargo de sus dos hijos, uno universitario y una estudiante de Bachillerato. Tras separarse de su marido ha hecho todo lo posible por encontrar la forma de poder salir adelante por sus propios medios. Actualmente hace ruta internacional, principalmente Almería - Inglaterra/Escocia y también Francia , Holanda y Bélgica. Es todo un ejemplo y ha tenido toda la admiración de los estudiantes que han escuchado su historia.

Almudena Vizcaíno es entrenadora de hiit y crossfit en un centro de la localidad de Viator. Lleva ocho años en esta profesión junto a su marido con el que fundó la empresa. Se dedica a ayudar a las personas a mejorar su físico a través de circuitos de entrenamiento de alta intensidad y asegura que la mayoría de las personas que entrenan con esta modalidad son mujeres, así como que también son mayoría las mujeres entrenadoras de crossfit. Explica que para ella su profesión “no está masculinizada” y que nunca se ha sentido ni discriminada por el hecho de ser mujer ni tampoco especial, sino una más en una profesión igual que cualquier otra. Es madre de dos niños y señala que siempre ha podido conciliar su vida familiar y laboral “porque las tareas, en casa y en el trabajo, se reparten a partes iguales” entre ella y su marido.

La alcaldesa de Almería, María Vázquez, es la primera regidora que ha logrado el cargo tras obtener mayoría absoluta con los votos del electorado, logrando 15 representantes en el Ayuntamiento de la capital. Es además, una de las 500 mujeres más influyentes de España y un referente para muchas mujeres que aspiran a llegar a altos cargos de la política. La regidora envió un vídeo respondiendo a ciertas preguntas sobre su día a día y señaló que gracias a su familia puede compaginar su responsabilidad como madre y como alcaldesa, un puesto que le sirve para visibilizar el esfuerzo de tantas mujeres que le han precedido.