El alcalde no convoca a la Fava Argar en las comisiones de seguimiento

Es imprescindible recuperar la utilidad de las comisiones municipales y que los concejales del equipo de Gobierno responsables de las mismas informen sobre las actuaciones del Ayuntamiento y respondan las dudas de los vecinos.

No obstante, esta situación no se va a quedar así, pues, se va a pedir por escrito la anulación de las convocatorias por no estar sus miembros formalmente convocados, argumentan.

No somos Federaciones de postureo. Trabajamos día a día para defender a los almerienses, así como para defender nuestro derecho a estar en las comisiones del Ayuntamiento de Almería.

Las comisiones de seguimiento de las empresas concesionarias fueron solicitadas para su creación por las FAVAS de la ciudad.

Antonio Cintas, presidente de FAVA ARGAR, por su parte, ha resaltado que“los almerienses estamos hartos de la tomadura de pelo del equipo de Gobierno; un alcalde y sus concejales deben estar para trabajar por todos los ciudadanos y no sólo por sus intereses”.