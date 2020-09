Un total de 43 personas entre alumnos, docentes y trabajadores de un total de nueve centros escolares de Infantil y de Primaria de Almería permanecen aisladas por haber dado positivo o haber tenido un contacto estrecho con personas contagiadas con COVID-19, según ha informado el delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez.

En concreto, según ha detallado en una rueda de prensa, se han detectado siete casos positivos confirmados de los que tres son alumnos y cuatro son docentes, algunos de los cuales no habían tenido aún contacto con ningún miembro de la comunidad educativa. Por otro lado, está en aislamiento preventivo aunque no han dado positivo 27 escolares, siete docentes y dos limpiadoras.

Según ha detallado Jiménez, entre los alumnos se ha identificado un positivo en el Colegio Infantil 'Burbujas' de Huércal-Overa, por lo que se ha aislado a un grupo de convivencia escolar de ocho alumnos y dos monitores; un positivo en el Colegio Infantil 'Gruñones' de La Cañada de Almería, que ha llevado a aislar a seis alumnos y un monitor; y otro más en el Colegio Infantil 'Campanilla' de Huércal-Overa, por el que se ha aislado a un grupo de 13 alumnos y un profesor.

En cuanto al profesorado, se ha detectado al menos un docente con contagio de COVID-19 en el CEIP Loma de Santo Domingo de El Ejido, el cual está aislado y no había tenido contactos; uno más en el CEIP San Bernardo de la capital con las mismas características; otro en el Colegio Infantil 'Lunares' de Aguadulce; y un cuarto profesor en el Colegio Infantil 'Sirenita' de Garrucha, que ha obligado a aislar a dos limpiadoras por posible contagio.

También se encuentran en aislamiento preventivo ante posibles contactos sin que hayan dado positivo aún un profesor del CEIP 'Soledad Alonso' de Gádor y dos profesores del CEIP 'Virgen del Río' en Huércal-Overa, según ha explicado el delegado de Educación, quien ha asegurado que cada viernes se actualizarán los datos COVID-19 en las aulas ante el "goteo constante" de casos que se prevén durante el periodo escolar.

En cuanto a las incidencias de la primera jornada, el delegado ha indicado que ha habido casos puntuales propios de cualquier inicio de curso, aunque se ha referido explícitamente a la situación del CEIP 'Arco Iris', donde los padres de alumnos de una unidad se negaron a llevar a clase a sus hijos al carecer de mesas separadas y no poder abrir las ventanas de aula para ventilar.

Jiménez ha explicado la inspección educativa se ha personado este viernes en el centro par "dar soluciones". "No teníamos constancia y no sabíamos que necesitasen adaptación", ha dicho el delegado, quien afirma que en planificación no consta ninguna petición del centro para mesas y sillas, toda vez que ha recordado que el mantenimiento de los colegios corresponde a los ayuntamientos. "Este tema de la rotura de las ventanas lo tendrá que ver el Ayuntamiento", ha afirmado.

Ante la entrada flexible a las aulas prevista para los cuatro primeros días de clase, la Junta no maneja aún datos fehacientes sobre el nivel de absentismo, aunque espera contar con estimaciones fiables a partir de la próxima semana cuando las ausencias sean registradas puntualmente a través del programa 'Séneca' que emplea el profesorado.

De otro lado, el titular provincial de Educación ha aclarado "no va a dar tiempo a sustituir" a los profesionales que tengan que permanecer en cuarentena por un posible positivo sin que cuenten con la enfermedad, ya que el periodo de cuarentena decretado para ellos es de "diez días" y los llamamientos a través del sistema que maneja la Junta se producen "semanalmente". "Puede que llegue el docente en cuestión antes que el sustituto", ha observado.

El delegado ha dado la "enhorabuena" a los equipos directivos ante el trabajo desarrollado de cara a la vuelta al colegio y ha mandado un mensaje de "tranquilidad, coordinación y responsabilidad compartida" a las familias frente a la "incertidumbre" que han trasladado en las primeras horas de clase.

"Todos los centros han elaborado y puesto en práctica los protocolos COVID", ha recordado Jiménez, quien además ha incidido en que los coordinadores COVID-19"han recibido formación sobre cómo actuar ante un posible caso". No obstante, ha apelado a la responsabilidad de la comunidad educativa: "De nada sirve el trabajo de los centros si no somos capaces de controlar los posibles contagios fuera de las aulas", ha indicado.

Para el responsable provincial de Educación, la vuelta a las aulas es "imprescindible" para que los alumnos puedan "socializar con sus iguales", "establecer rutinas" y para que "no sufran los procesos de aprendizaje", toda vez que dicha actividad también permite la reactivación de la economía de determinados sectores, según ha observado.

Por su parte, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha pedido la implicación de toda la sociedad y ha incidido en la coordinación entre ambas áreas para que la vuelta a las aulas sea "segura", sentido en el que de las 12.577 pruebas serológicas efectuadas a los docentes, solo 21 casos han dado positivo que luego han resultado negativo a las PCR.