Se cuela por el balcón de una casa en Vícar para robar mientras hacía trabajos en beneficio de la comunidad

Con numerosos antecedentes en su haber y mientras realizaba trabajos en beneficios de la comunidad, no dudó en volver a delinquir e intentar robar en una casa de Vícar mediante el método del "escalo". Pero este vecino de 44 años de la localidad vicaria de La Gangosa no contaba con que el domicilio elegido para su asalto no estaba vacío, lo que se ha traducido en un nuevo arresto a cargo de la Guardia Civil.

De acuerdo a la información facilitada por la Comandancia de Almería, el hombre trepó hasta alcanzar el balcón de esta vivienda habitada por una pareja y sus dos hijos, ambos menores de edad. Fue entonces cuando la madre de los niños vio que intentaba subir la persiana de un dormitorio y dio la voz de alarma.

Debido a los gritos de la mujer intentó escapar tras descolgarse por la pared, pero el marido de la mujer bajó a la carrera por las escaleras para perseguirlo y quedarse con datos suficientes para identificarlo. Efectivamente, cuando fue detenido y se mostró sus fotografías a los propietarios de la casa, éstos no dudaron en señalarlo como el presunto autor del robo frustrado.

Cuando los agentes fueron en su busca para capturarlo lo encontraron cuando precisamente llevaba a cabo trabajos en beneficio de la comunidad por un delito anterior que había perpertrado frente a las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Vícar.