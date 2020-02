El consejero anuncia más obras en centros educativos de la provincia en su visita al CEIP San Luis y el IES Alhadra

A la espera del informe de la inspección sobre el taller de educación sexual del IES Cura Valera

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se ha mostrado cauto a la hora de hablar sobre los hechos denunciados por el padre de un alumno, y por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, sobre la presunta simulación de una felación entre dos alumnos durante un taller de educación sexual en el IES Cura Valera de Huércal-Overa. Asegura que "desde la Junta de Andalucía se han activado todos los mecanismos para investigar y esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió", que se ha activado el protocolo correspondiente ante casos como este y que hasta que la inspección educativa no emita su informe no se puede sacar ninguna conclusión al respecto. Asegura que "se están escuchando a todas las partes, me consta que así ha sido, y hay que esperar a tener todos los resultados o pruebas para poder tomar las medidas oportunas". Remarca que se trata de "un tema sensible y llamativo y, aunque sea un caso da la impresión de que pueden ser muchos más, por lo que una vez que tengamos toda la información no duden en que se va actuar en consecuencia".

"Yo creo que los talleres de educación sexual son necesarios, pues forman parte de nuestro sistema educativo y de la formación integral de los niños", ha sentenciado Imbroda.