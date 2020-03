Son uno de los colectivos más expuestos a la situación de pandemia por la que atraviesa el mundo y a estas alturas de la crisis imploran medidas suficientes de protección personal para poder continuar su importantísimo trabajo. La mayoría de las personas a las que asisten son el mayor grupo de riesgo, al tratarse de personas mayores o con patologías graves. Los trabajadores del sector de la Dependencia tienen miedo y piden ayuda. Lo hacen desde las propias empresas, a través de la patronal nacional que los aglutina, la Federación Empresarial de la Dependencia, y a título individual y colectivo por parte de los trabajadores. La palabra que más se repite es 'miedo'.

Trabajadora de ayuda a domicilio de El Ejido: "Yo quiero trabajar pero con quien realmente lo necesita, no para ir a fregar suelos y platos; y si trabajamos que sea con las medidas de seguridad que en este momento necesitamos pues estamos muy expuestas"

Los testimonios de personas que trabajan en el servicio de Ayuda a Domicilio sobre lo expuestos que se sienten y el miedo al contagio que sufren son muchos. "En mi empresa no ha cesado el trabajo, seguimos trabajando y no me quejo por ello, pero desde el principio sólo trabajamos con guantes, que es lo único que a día de hoy nos siguen proporcionando, no disponemos de EPIS (equipos de protección individual)", afirma una trabajadora que presta sus servicios en El Ejido, y que prefiere mantenerse en el anonimato.

"La empresa nos indicó que seguimos trabajando, pero que los familiares de los usuarios pueden decidir si suspender temporalmente el servicio de ayuda a domicilio por tener a sus familiares más aislados", explica esta trabajadora. "En mi caso, y acordándolo con algunos familiares de los usuarios que tengo, se decide suspender por prevención para ellos, pero no pasa lo mismo con otros usuarios que tengo", denuncia. A juicio de esta trabajadora, hay familiares que se están aprovechando de esta situación, pues no acuden a trabajar, pueden encargarse de sus mayores, pero siguen solicitando la prestación del servicio: "Sé que muchos pensarán que para eso estamos, pero ante esta situación hay que priorizar y hacer servicios mínimos, atender a las personas encamadas totalmente dependientes y sin familiares, y sobre todo poder realizar estos trabajos adecuadamente, con el material necesario para evitar contagiarnos y así evitar contagiar a este colectivo".

La trabajadora insiste en que "necesitamos EPIS que trabajamos con personas la mayoría con muchas patologías. Yo quiero trabajar pero con quien realmente lo necesita, no para ir a fregar suelos y platos; y si trabajamos que sea con las medidas de seguridad que en este momento necesitamos pues estamos muy expuestas, ya que frecuentamos ambulatorios, farmacias, tiendas etc... Yo también tengo miedo, necesitamos que se decreten unos servicios mínimos ya".

Con todo, el sector se ha puesto a disposición de las Autoridades Sanitarias y ha ofrecido una colaboración máxima, según explican desde la Federación Empresarial de la Dependencia. Sin embargo, aseguran, "los profesionales de estos centros están trabajando sin material de protección individual. No cuentan con mascarillas, guantes, gafas o trajes de protección química, entre otros, que les permitirían desarrollar su labor con seguridad y contener los posibles contagios".