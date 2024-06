Casi 4.000 estudiantes protagonizan desde hoy la PEvAU 2024 en Almería

Del total referido de 3.976 hay 434 que solo se examinarán en admisión, lo que habitualmente sucede cuando se quiere mejorar nota y poder solicitar un Grado no conseguido anteriormente. Esta cifra igualmente se ha visto incrementada significativamente en 125. Sabiendo que el gran grueso proviene de la modalidad de Bachillerato, cabe destacar que habrá hasta 213 aspirantes, 33 más que en 2023, que han realizado su recorrido académico previo en Ciclos Formativos de Grado Superior.

Las calificaciones se publicarán el día 13 de junio

La fecha de publicación de calificaciones de la Prueba de Acceso está fijada el día 13 de junio, y las credenciales de notas definitivas se emitirán el día 19 para quienes no hayan solicitado revisión y el día 25 para quienes sí lo hagan. La Universidad de Almería tiene ya todo preparado para una marcha sin incidencias, si bien es necesaria la colaboración del alumnado, que debe tener presente una serie de recomendaciones recogidas en https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/inicioselectividad. Ahí se indica, por ejemplo, llevar el DNI durante todos los ejercicios, escribir utilizando un solo color, azul o negro, no utilizar corrector de escritura o no salir del aula y volver a entrar, entre otras que deben repasarse con detenimiento.