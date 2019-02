Un año de la muerte del pequeño Gabriel: Ana Julia ya espera la fecha del juicio

Cuando aún los almerienses no han asimilado lo que ocurrió hace hoy un justo un año, día en el que Ana Julia Quezada arrebataba la vida de la forma más cruel a un pequeño indefenso, hijo además de su pareja sentimental, la historia vuelve a estar de máxima actualidad. Casualidad, o no, la asesina confesa que debía declarar hoy en el juzgado, en el primer aniversario de la desaparición y crimen del pequeño Gabriel Cruz Ramírez, finalmente no acudirá. El Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha suspendido la audiencia preliminar al renunciar a la vista oral la defensa de la única procesada.

Todo en el juzgado estaba preparado para recibir a Ana Julia, que acudiría presuntamente a contar una vez más al juez lo que le llevó a matar al pequeño. Era un paso previo, aunque no necesario, previsto por la ley antes de acordar abrir juicio oral contra ella por presuntos delitos de asesinato, contra la integridad moral y lesiones psíquicas. Tras esta renuncia, el magistrado dictará el auto de apertura de juicio oral, que dará por concluida la instrucción.

El juez suspende la audiencia preliminar fijada para hoy al renunciar la defensa a la vista

El próximo paso es el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial ante un tribunal de jurado, en el que la asesina confesa dará el primer día su versión de los hecho. Y lo hará, presumiblemente, con el cobarde discurso que ha mantenido hasta ahora cuando asegura que lo hizo “sin querer”. Un argumento que retuerce las entrañas de todo un país que se involucró de lleno en esta mediática historia, no solo por los miles de voluntarios llegados de todos los puntos de España que se sumaron a la búsqueda del menor, sino por el terrorífico desenlace que se conoció después de trece días de esperanza y angustia en el poblado nijareño de Las Hortichuelas.

Un año sin el pescaíto que conquistó el corazón de todo el país

Un año sin el pescaíto que se ganó el cariño de todo un país y que difícilmente podrá ser olvidado por tiempo que pase. En Almería su recuerdo permanecerá para la eternidad. El monumento de la ballena es su lugar de oración, de concentración y de homenaje a un niño que sacó lo mejor de la gente y que hizo aflorar un sentimiento de unidad y esperanza sin precedentes en esta provincia, incluso se podría decir que en toda España.

Los familiares de Gabriel se enfrentan estos días al recuerdo más amargo de su vida, aunque la tristeza que entró en sus corazones aquel 27 de febrero de 2018 no se ha aliviado ni un solo momento en todo este año en el que han tenido que aprender a vivir sin el ser que más querían. Las lágrimas se han echo eternas en estos doce meses, pero tendrán que sacar fuerzas para enfrentarse, en poco tiempo, al juicio donde la mala del cuento será sentenciada. En breve se conocerá la fecha de la vista en la Audiencia Provincial, y también la pena que tendrá que cumplir la acusada por los gravísimos hechos que ella misma confesó tras ser cazada infraganti con el cadáver del pequeño en el maletero de su coche.

Una vez que se conozca la sentencia del juez, tras el veredicto del jurado popular, se cerrará uno de los sucesos más mediáticos de la historia de Almería. Un caso que convulsionó a todo un país, volcado en encontrar a un niño de apenas ocho años cuyo rastro se perdió en apenas 200 metros que distan desde la casa de su abuela paterna, hasta la casa de unos primos a donde se dirigía para jugar con ellos. La denominada Operación Nemo por la Guardia Civil, en consonancia con el apodo de pescaíto con el se empezó a denominar a Gabriel (por su pasión por el mundo marino y los peces), aún retumba en la Comandancia de Almería, donde se vivieron momentos de máxima tensión entre los efectivos que participaron en la investigación. Una de las más complejas a las que se ha enfrentado este acuartelamiento, al menos en los últimos años, y de las más crueles por el hecho de ser un menor de edad la víctima, y por los días que la asesina confesa mantuvo viva la esperanza de todos aún sabiendo que había matado desde el primer día al hijo de su pareja, que tenía el cadáver escondido a pocos metros de donde se rastreaba palmo a palmo el terreno en busca de pistas, y que engañó a los padres y a los expertos en búsqueda de personas haciéndoles creer que alguien lo había raptado, que estaba vivo y que querían un rescate a cambio de dinero.

Ha sido uno de los casos más “complejos” y “duros” para la Guardia Civil de Almería

La rabia, frustración y desconsuelo de los agentes la pudo ver toda España en el vídeo que se hizo viral en las redes sociales, cuando un agente de la Guardia Civil abrió el maletero y confirmó, dando un puñetazo en el coche, que efectivamente llevaba el cuerpo sin vida del niño. Fue un momento en el que los investigadores se abrazaron llorando, impotentes de no poder haber salvado la vida del pequeño. Pero hicieron todo lo que estuvo en sus manos, siempre convencidos de que estaba vivo. Así lo narró, con la voz quebrada e interrumpida por las lágrimas, el comandante de la Unidad Central Operativa, Juan José Reina, quien aseguró que ha sido uno de los momentos “más duros” de su carrera profesional. “Nosotros buscamos a Gabriel con vida”, explicó durante la rueda de prensa que ofreció Reina junto al Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera. Pero la más cruel realidad se impuso, como si de una película de ficción se tratara. Y reconoció que “el agente que no lloró en el momento del hallazgo, lo hizo después”.