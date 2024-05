"La inmigración ha contribuido al milagro agrícola de Almería, lo demás es populismo"

La andaluza Lina Gálvez Muñoz (Sevilla, 1969) figura en el puesto número 6 de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas. En la última legislatura ya fue eurodiputada y con anterioridad era profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla con un paso efímero como consejera de Investigación, Conocimiento y Universidad de la Junta. En su precampaña ha visitado la provincia y se ha reunido con jóvenes estudiantes y agricultores ante los que ha reivindicado "más Europa" y ha expuesto las oportunidades y el crecimiento que pueden conllevar los fondos y políticas comunitarias si en Bruselas gobierna la Alianza de Socialistas y Demócratas.

- Defienden que las políticas de Europa tienen más incidencia local de lo que la ciudadanía percibe. ¿Podría decirme qué oportunidades ofrecen a esta provincia?

- Los fondos europeos y las políticas europeas están en gran parte detrás de las oportunidades que se están dando a los distintos territorios y, sobre todo, a las personas, a los jóvenes. En plena pandemia los fondos Next Generation han sido una gran oportunidad para aumentar el presupuesto comunitario con objetivos reales de transformación. Y es una propuesta española, del presidente Pedro Sánchez, la que ha contribuido a salir de la crisis creciendo, de una manera mucho mejor de lo que salimos de la anterior crisis económica, con igualdad de oportunidades y sin desequilibrios entre los ciudadanos. Gracias a los fondos europeos es posible también que se pueda estar dotando de inversiones millonarias la construcción del Corredor Mediterráneo que es un compromiso de este Gobierno de Pedro Sánchez que dará continuidad a una primera etapa de desarrollo que se vivió con Zapatero porque en los años de Rajoy no se hizo absolutamente nada para acabar con el histórico déficit ferroviario que tiene esta provincia. Y esa infraestructura va a permitir, además, favorecer la exportación de la agricultura tan importante para esta tierra y hacerlo de una manera más sostenible. Aquí en Almería ha aumentado mucho el empleo de calidad, el empleo vinculado con los sectores científicos y técnicos y eso tiene que ver con los fondos y con las prioridades que queremos. Por estos motivos y por muchos más, necesitamos más Europa.

- Las políticas migratorias también se deciden en Bruselas. ¿En qué medida se puede contribuir a cambiar la situación actual de llegadas masivas en patera?

- Acabamos de aprobar en la UE el pacto de inmigración y asilo con cinco reglamentos distintos que vienen a poner orden en la política migratoria europea, es una política de solidaridad que implica a su conjunto y no solo a los países receptores y fronterizos, que no asuman exclusivamente el coste de la integración y asistencia a los que llegan sin recursos. Pero es importante tener claro que comete un grave error el que quiere identificar la inmigración con inseguridad o concebirla desde una perspectiva negativa. Aquí no sería tan competitiva la agricultura sin la mano de obra que ha llegado de otros países. La inmigración ha contribuido al milagro agrícola de Almería y lo demás son populismos interesados de la extrema derecha. No hay que olvidar que el Mediterráneo es una de las mayores fronteras de la desigualdad en el mundo y se van a producir migraciones de aquellos que quieren trabajar en los países europeos. Y Europa va a seguir envejeciendo y necesita esa inmigración para mantener la natalidad y cubrir muchos puestos de trabajo que no tendrían relevo. Hay que trabajar la cooperación internacional en los países de origen y afrontar esta situación siempre con el máximo respeto a los derechos humanos y a la legislación internacional, porque a algunos se les olvida cuando quieren deshumanizar y criminalizar a los inmigrantes.

- En los últimos años, desde algunos estamentos se enfrentan las políticas ecológicas de la Agenda 2030 con el desarrollo de la agricultura en España. ¿Es posible una convivencia beneficiosa para todos?

- Por supuesto, las políticas medioambientales son imprescindibles para garantizar un desarrollo agrícola sostenible que se pueda adaptar al cambio climático y a situaciones muy presentes en esta provincia como la sequía. No hay que mirar el corto plazo, hay que pensar en desarrollar políticas de futuro para la agricultura y ganadería y no buscar una confrontación inexistente con el ecologismo o el pacto verde europeo. Almería es una zona de especial riesgo de desertificación y tiene un problema del déficit hídrico que se debe combatir con la creación de nuevas infraestructuras de desalación y depuración y eso también son políticas europeas. No se puede contraponer la Agenda 2030 con los agricultores como ha querido hacer VOX. Hemos visto a Santiago Abascal abrazándose estos días con Marie Le Pen que ya ha dicho claramente que va a boicotear los productos agrícolas españoles en Francia. No se puede decir que se está defendiendo al campo y la agricultura y luego reunirse con su principal enemigo, menuda hipocresía, está simplemente haciendo populismo y tratando de manipular a la población.

- ¿En qué medida pueden cambiar las políticas de Bruselas con un gobierno más conservador?

- Estamos en un momento muy complicado, de cambios profundos, un momento en el que el mundo está creciendo y nosotros, como Europa, somos más pequeños y por eso necesitamos una unión. Pero no cualquier tipo de unión, sino una unión que tenga en cuenta todos los territorios y que tenga en cuenta a todas las personas. Para Almería, por ejemplo, esa soberanía alimentaria que defienden partidos como el de Marie Le Pen tendría consecuencias nefastas. Lo que supondría para una provincia como Almería que esta internacional ultra, que queremos combatir y parar, llegara a tener buenos resultados en las elecciones europeas sería muy perjudicial. Y ocurre igual con otros derechos y oportunidades que se ven amenazados. Nosotros vamos a seguir defendiendo que se pueda crecer, que se crezca con justicia social, que todo el mundo pueda beneficiarse de ese crecimiento y sobre todo defendiendo los derechos fundamentales y defendiendo la democracia. Parecía mentira que ahora tuviéramos que estar defendiendo la democracia, y sí, y también el proyecto europeo frente a fuerzas que son antieuropeas y son antidemocráticas. Por eso reivindicamos la alternativa socialista de una Europa de paz, de derechos y sobre todo de un crecimiento que llegue a todos los territorios y a todas las personas y dé oportunidades y futuro a las personas más jóvenes frente a que partidos que siempre han construido la UE, como el PP europeo, ahora pueda ensayar una alianza con esa extrema derecha y antieuropea que sería muy preocupante.