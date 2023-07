La participación a las 18:00h se sitúa en Almería en un 52,37%

Un total de 246.896 almerienses, el 52,36% de los que están llamados a las urnas en la jornada electoral de hoy domingo, ha votado hasta las 18:00h, en el segundo avance de participación de las elecciones generales del 23-J, en los 391 colegios electorales que hay repartidos por toda la provincia.

El dato es 0,38 puntos más bajo que en las elecciones generales de 2019, según el segundo avance de participación (18:00h): el 10N habían votado en Almería a las 18:00h. un total de 242.961 electores, el 52,75% del censo.

En estas elecciones, la participación supera ampliamente la mitad del censo en la mayor parte de los municipios de Almería, incluida la capital (51,34%) y aquellos que se sitúan por encima de los 25.000 habitantes: Adra (53,63%), El Ejido (53,64%), Níjar (52,21%), Roquetas de Mar (50,82%) y Vícar (51,68%).

Entre lo más relevante, lo sucedido a primera hora de la mañana en la localidad de Partaloa, cuya mesa no ha podido constituirse hasta las 09:25h porque sus miembros no tenían el acta de constitución y no la han podido firmar hasta esa hora, que es cuando la secretaria del ayuntamiento la ha proporcionado. En este municipio, la Junta Electoral ha comunicado que la votación finalice a las 20:30h.

En Roquetas de Mar una presidenta de mesa ha debido ser evacuada del colegio electoral mientras se estaban efectuando las votaciones al sentirse indispuesta. Ha sido una de las incidencias de una jornada electoral tranquila en la provincia.

Almería se divide en cuatro Juntas Electorales de Zona y cuenta con 391 colegios electorales en los que hay repartidas un total de 837 mesas, 1.674 urnas, 837 cabinas y 1.126.300 sobres, con 5.216.350 papeletas para las diez candidaturas que se presentan al Congreso de los Diputados y las nueve para el Senado. Igualmente, se dispone de 10 kits de voto en Braille con el fin de garantizar así la accesibilidad a todos los electores.

Los representantes de la AGE cuentan con un total de 342 dispositivos transmisores de datos que servirán para remitir, en tiempo real, el resultado de los escrutinios al cierre de los colegios electorales, previsto en toda la provincia, a excepción de Partaloa, a las 20:00h.