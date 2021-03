El PP aprueba los ‘presupuestos Covid’ de Almería con los únicos votos en contra del PSOE

El equipo de Ramón Fernández-Pacheco ha conseguido sacar adelante las cuentas más complicadas a las que se ha enfrentado el Ayuntamiento de la capital debido al cambio de mentalidad obligada por la irrupción y sus consecuencias de la pandemia. Ciudadanos y el concejal no adscrito lo han considerado así, mientras que el resto de partidos han realizado, en mayor o menor medida, críticas a estos presupuestos, exentos, según el PP, de “ideología política”, con posturas finales diferentes. Vox y Podemos han coincidido en la abstención, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra. El único, al no convencerle nada de lo expuesto por el alcalde de la ciudad.

En su intervención, Fernández-Pacheco ha querido hacer cómplices a todos los miembros de la Corporación de estos presupuestos, agradeciendo el “diálogo” y las “aportaciones”, “más allá del ruido del debate” y del “espectáculo político nacional” del que, asegura, estar “perplejo”. Con 204,6 millones en el presupuesto consolidado, que incluye empresas y organismo autónomos, y 193,6 del Ayuntamiento de Almería, el regidor asegura que la distribución de los gastos ha sido organizada atendiendo a dos objetivos principales, “salvar vidas” y mantener y crear nuevos puestos de trabajo. En definitiva, “atender a la gravedad de la situación para que ningún almeriense se quede atrás”, por lo que “no es –continuó en su intervención Fernández-Pacheco– un presupuesto ideológico. No son las cuentas del PP, ni mucho menos del alcalde, sino de la ciudad. Ese –remachó– es el espíritu”, sin una aparición, no obstante, unánime. Vox, Podemos y PSOE le han reprochado al equipo de gobierno justo lo contrario, criticando una postura que, según mantienen, ha estado lejos de la negociación.

Entrando ya en cuestiones numéricas, tanto el alcalde como el concejal de Economía, Juan José Alonso, han incidido en el carácter social ante la pandemia, tanto en el apartado de ingresos como de gastos, que incluyen, además de los corrientes, las inversiones.

En el apartado de ingresos, hay una “importante disminución”, consecuencia de las rebajas fiscales, “muy agresivas”, aprobadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria (han sido valoradas en dos millones de euros), de la disminución de la recaudación asociada a este embate económico y al hecho de que el Ayuntamiento “siga a día de hoy esperando unos fondos estatales de los que no ha llegado un solo euro y que hoy son más necesarios que nunca”, ha censurado el regidor, quien daba paso al capítulo de gastos asegurando que este es un presupuesto “para seguir avanzando y estar al lado de la gente, en especial, de los que más lo necesitan”.

Alonso enfatizó en sus dos intervenciones por su parte el “refuerzo” al apoyo a los sectores más castigados, con ayudas a autónomos y pymes, formación, emergencia social, comerciantes, sector del taxi, guías turísticos...

Son más de 30 millones de euros los que quiere aportar el Consistorio a actuaciones de promoción social, lo que supone dedicar el 15,5% del capítulo de gasto a ayudas. Una cifra récord que las áreas se reparten.

El incremento más significativo, según el PP, lo tendrán las áreas de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana (22,4 millones de euros), incluyendo la dotación de más de dos millones de euros para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio; Urbanismo e Infraestructuras, unido al presupuesto de la Gerencia de Urbanismo y la empresa municipal Almería XXI, donde se concentran las principales partidas de inversión, y Seguridad y Movilidad, también con un presupuesto ambicioso (29,6 millones de euros) para seguir apostando por la movilidad en la ciudad.

El concejal de Economía ha destacado, frente a la disminución en los ingresos, el incremento de los fondos provenientes de financiación externa, consecuencia ha referido, “del trabajo de captación realizado por el Ayuntamiento en estos años y que se traducirá en la ejecución de proyectos importantes para la ciudad”. En este marco se incluyen las iniciativas del Plan POEFE, con más de seis millones de euros destinados a la formación y empleo, el Proyecto Camina, con más de 4,3 millones de euros de presupuesto, el Plan Turístico de Grandes Ciudades, con más de 4,2 millones de euros, entre otros.

Vox: "Debe haber más conciencia en el gasto corriente"

El portavoz de Vox se desmarca del voto favorable, ofreciendo una postura entre la “lealtad” para este complicado ejercicio y el “toque de atención” al PP. En esta abstención, Rojas ha afirmado que es “hora de gestionar y no hacer malabarismos políticos”, alabando gestos como las medidas dirigidas a paliar los efectos de la pandemia o los menos de tres días que de media tarda el Ayuntamiento en pagar a proveedores. Pero Rojas afea al PP “vender su oferta” de los presupuestos y no “negociarlos”; el incumpliendo de compromisos como la transparencia; la limpieza; y el descenso de las inversiones, que cifra en un 35%, frente a un gasto corriente que supera el 68% del presupuesto, el límite recomendado por la FEMP, por lo exige un “mayor examen de conciencia del gasto”.

PSOE: "Alcalde, ¿se agacharía para recoger un céntimo de euro en el suelo?"

Es la pregunta retórica empleada por la portavoz del PSOE para asegurar que el Ayuntamiento, de sus propios fondos, “no va a dedicar ni un céntimo de cada euro a políticas sociales”, uno de las banderas defendidas por el PP para estas cuentas de 2020 que, en opinión de Adriana Valverde, “son impuestas, carentes de ambición y no dan respuesta a las necesidades de los almerienses”. Son los motivos por los que el grupo mayoritario de la oposición ha optado –el único– por votar en contra. Reclama un plan de empleo contra las cifras del paro y contra la pobreza infantil, y menos “apellidos Covid” para partidas que, entiende, no son políticas sociales como, puso de ejemplo, la compra de una tarima.

Ciudadanos: "Hemos pensado en los que peor están"

Los dos concejales de Ciudadanos han sumado votos favorables al presupuesto del Ayuntamiento. Haciendo un exhaustivo recuento de los datos del coronavirus y del impacto económico de la pandemia, el portavoz manifestaba haberse “centrado en pensar en los almerienses que peor lo están pasando” para respaldar las cuentas pese a que los compromisos adquiridos por el PP para los presupuestos de 2020 no se hayan cumplido en su totalidad. Han sido incluidos en el nuevo pacto presupuestario, una repesca que incorpora también las mociones plenarias aprobadas y el respaldo a las nuevas propuestas que Ciudadanos irá planteado para impulso del comercio o actuaciones en barrios.

Podemos: "Almería necesita un cambio radical"

“Almería necesita un cambio radical, en la forma y en el fondo, de hacer la ciudad”. Con esta crítica frase comenzó su intervención la portavoz municipal de Podemos, Carmen Mateos, que, no obstante, se ha decantado por la abstención. Su discurso parecía dirigirse al voto en contra, ya que la edil no perdió la oportunidad de reprochar al equipo de gobierno “hacer y deshacer a su antojo”, así como la “sorpresa” de no ver incorporadas a las cuentas municipales las propuestas de Podemos que, en forma de moción, han sido aprobadas como la playa canina, las máquinas expendedoras para incentivar el reciclaje, los puntos de recarga de vehículos eléctricos, el logotipo de La Sirena o campañas de concienciación medioambiental.

Concejal no adscrito: "Tiene difícil explicación apartarse de estos presupuestos"

El concejal no adscrito ha sido, de toda la oposición, el que ha ofrecido el discurso de mayor respaldo a las cuentas confeccionas por el PP, “ajustadas a la realidad” y de las que –expuso– “tiene difícil explicación apartarse” de ellas en un año, además, de “excepcionalidad”. Entre las bonanzas puestas en relieve por Joaquín Pérez de la Blanca se encuentran la disminución de impuestos (esos más de dos millones que dejarán de ingresar las arcas), el “aumento de forma singular” de las ayudas a familias, empresarios y sectores, las inversiones para la revitalización del centro histórico y barrios, la Ayuda a Domicilio o el equipamiento de la Policía y Protección Civil. Calcula que cada almeriense recibirá 620 euros en servicios y ayudas.