La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha calificado las medidas presentadas por el alcalde para hacer frente a la crisis económica y social generada por el COVID-19, “con Vox y C’s actuando nuevamente de muleta” de “mejorables, si realmente queremos que lleguen a los almerienses”.

A su juicio, “es un momento de unidad y de aportar todos, y por eso vamos a seguir proponiendo más medidas”, razón por la cual ha lamentado que no se les haya invitado a participar en el grupo de trabajo creado a tal efecto y que tampoco se hayan incorporado a dicho plan propuestas socialistas “tan necesarias en estos tiempos de crisis, como la reducción de sueldos de los cargos públicos, gerentes de empresas municipales y personal de los grupos políticos, o esas 15 medidas fiscales urgentes planteadas por el PSOE para apoyar a pequeños empresarios, autónomos, trabajadores y familias”.

Para Valverde, “es muy grave que, ni siquiera ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo y en una ciudad con una tasa de desempleo estructural tan alta y constante a lo largo de los años, como la que tenemos, el alcalde no haya sacado músculo político para plantear una batería de medidas valientes que, de verdad, representen el rescate social y económico de esos más de 21.000 trabajadores y trabajadoras de la ciudad que están sin empleo, porque llevan años así o porque lo han perdido a consecuencia de esta crisis, más 3.000 de ellos incorporados este pasado mes de marzo”. “Es importante que los desempleados reciban formación, pero echamos de menos ese plan de empleo propio que venimos reclamando desde hace tanto tiempo los concejales del PSOE”, ha destacado.

Propuesta sobre la bajada de sueldos

Por otro lado, la portavoz socialista ha censurado el hecho de que el alcalde no haya realizado ni la más mínima referencia a la bajada de sueldos para todos los concejales que forman la Corporación, incluido el primer edil, así como para el personal de apoyo de los grupos políticos, y gerentes de las empresas municipales propuesta por el PSOE. “Estamos en un momento en el que los ciudadanos necesitan saber que sus representantes actúan de forma responsable y contribuir a la reducción del gasto para que ese dinero se destine a quienes más lo necesitan”. “Se trata de liberar 240.000 euros cada año durante todo el mandato, unos 700.000 euros, que es una cantidad considerable, y de estar a la altura de lo que está haciendo la ciudadanía”, ha destacado Valverde.

Asimismo, considera que “es una pena que, habiendo tenido el Ayuntamiento un superávit de mas de 16 millones, no vaya a poder emplear todo ese dinero en políticas sociales, como ha autorizado el Gobierno de España, a consecuencia de las deudas contraídas por el Consistorio y, sobre todo, por los 30 millones a los que ha sido condenado judicialmente”, ha añadido.

"Un problema de todos"

A su juicio, el hecho de que el alcalde no haya consensuado estas medidas con el PSOE demuestra que “el PP sigue sin darse cuenta de que esto no va de conseguir votos, sino de salud y de ayudar a los almerienses a recuperar sus empleos, poniendo todos los instrumentos administrativos y legales con los que cuenta el Ayuntamiento para impulsar la economía de la ciudad”.

En particular, la responsable socialista ha lamentado “que el alcalde no haya reparado en lo excepcional de la situación, como para haber creado un espacio donde todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento hubieran realizado sus aportaciones en la búsqueda de soluciones, no sólo los de derechas y la extrema derecha, sino también los de izquierdas”.

“Cuando toda Europa se une, cuando se habla de reeditar los Pactos de la Moncloa, cuando se trata de crear una estrategia de acción común y de colaboración, es verdaderamente lamentable que el alcalde siga echando balones fuera, porque la realidad es que estamos ante una pandemia, que es un problema global y, por tanto, es un problema de todos y por eso todos tenemos que aportar y trabajar”, ha añadido finalmente.