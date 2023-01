Los sindicatos médicos protestan divididos por la situación de la Atención Primaria

Falta de personal, agendas sobrecargadas de pacientes... la precariedad que sufren los profesionales y la falta reiterada de respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud a sus reivindicaciones, son las claves de la lucha que mantienen los médicos de familia y pediatras, así como de los médicos de urgencias que ejercen en la Atención Primaria de los centros de salud. Como los propios facultativos aseguran, se trata de una situación “insostenible”. Son las mismas para todos, “evidentes y justas” para la mayoría de los profesionales. Sin embargo, todos no van a una y la muestra es las dos convocatorias de huelga convocadas por separado por los distintos sindicatos, que exigen una solución al gobierno andaluz “por el bien de los profesionales y también de los ciudadanos”.

Mientras el Sindicato Médico de Primaria (SMP) inició su protesta el pasado viernes y sin fecha de fin, el Sindicato Médico (SM) ha convocado, por otro lado, para el próximo 27 una única jornada de paro. Será un día después de la Mesa Sectorial fijada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la que se dialogará y se negociará para intentar llegar a un entendimiento entre las partes. Si al final hay fumata blanca, el paro podría desconvocarse. Eso sí, en esta reunión no estará el Sindicato Médico de Primaria que inició la protesta el viernes, por no tener aún representación suficiente en el sector. A pesar de las peticiones de sentarse también en la negociación, la negativa ha sido la respuesta.

El Sindicato Médico insiste en aclarar que “la organización convocante de la huelga indefinida, sin representación actual en las mesas de negociación, carece de relación con el Sindicato Médico Andaluz, confederación constituida por los ocho Sindicatos Médicos provinciales de Andalucía”.

Siete son los médicos de los centros de salud de la provincia de Almería los que, según la Junta de Andalucía, siguen el paro indefinido del Sindicato Médico de Primaria, lo que supone apenas un 2,36%. Son las mismas cifras que arrojaron el primer día de la convocatoria pero, como ha asegurado a Diario de Almería la presidenta de la formación sindical, Carmen González, “el éxito está en que se mantienen firmes en sus convicciones y protestas, están dispuestos a seguir y ahora, a los que no habíamos llegado ya saben quienes somos y lo que pretendemos, por lo que esperamos que a lo largo de esta semana sean más los facultativos que se sumen a esta lucha por mejorar la Atención Primaria en Andalucía”. Desde la formación cifran en más de una veintena los facultativos en huelga y muchos más que apoyan la movilización pero que están obligados a trabajar para garantizar los servicios mínimos establecidos por la administración.

Más huelgas por todo el país

Las huelgas en la sanidad se extenderán la próxima semana a otras regiones como Extremadura y Cataluña, y al 1 de febrero a Navarra, si no hay antes un acuerdo con los gobiernos regional, sin olvidar que todo empezó en Madrid. No obstante, sin salir de la provincia, esta semana la sanidad almeriense vivirá su particular cuesta de enero con la coincidencia en el tiempo de tres protestas, dos en el sector público y otra en el sector privado.