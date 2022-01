Estos son los sitios, días y horarios para vacunarse sin cita en Almería

La tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 ya está disponible para todos los mayores de 30 años. No obstante, no siempre es fácil conseguir cita para inocularse esta dosis de refuerzo. Por ello, existe cinco puntos de vacunación en los que no es necesario tener cita previa.

En el Distrito Levante-Almanzora

En el norte de la provincia solo hay un punto de vacunación sin cita y dos jornadas habilitadas para ello. Es en el recinto ferial de Huércal-Overa este jueves de 9:30 a 13.30 y de 15.00 a 18:00 horas; y del próximo sábado 29 de enero de 09:30 a 13:30 horas.

Distrito Sanitario de Almería

En el Distrito Sanitario de Almería hay dos puntos de vacunación sin necesidad de cita previa: el Palacio de los Juegos Mediterráneos (Almería), de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 hrs; y el centro de salud de San Isidro, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y el pasado martes y este jueves por la tarde, de 15:00 a 18:00 hrs.

Distrito del Poniente

En el Poniente también hay dos puntos: el estadio Santo Domingo de El Ejido, de lunes a viernes de 15:30 a 19:30 hrs y el domingo de 8:30 a 19:30 hrs; y la Plaza de Toros de Roquetas de Mar (por el acceso de caballerizas), de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs. y de 15:30 a 19:30 hrs y el fin de semana, sábado y domingo, desde las 8.30 a las 19.30 horas.

Quiénes pueden acudir a los puntos de vacunación sin cita

Personas de 12 años o más pendientes de 1ª o 2ª dosis.

Personas de 30 años o más, para la vacunación de la 3ª dosis.

Personas de 18 años o más vacunadas con Janssen que tienen que recibir la 2ª dosis.

Personas de 18 años o más vacunadas con pauta de dos dosis de AstraZeneca.

Embarazadas de cualquier edad.

No deben acudir a los puntos de vacunación sin cita las personas con patologías de muy alto riesgo (Grupo 7). En este caso se recomienda solicitar cita en su centro de salud, donde su profesional responsable constatará su condición de base, o bien será contactado telefónicamente para la citación.