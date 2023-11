El soterramiento levanta las primeras vías del ferrocarril en Almería

Sin los cortes de cinta que cabría esperar por la tardía constitución del Gobierno, las obras del soterramiento de las vías del tren son ya una realidad en Almería. Después de tres infinitas décadas de espera, la empresa contratada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), está levantando los primeros raíles y abriendo pues una nueva etapa esencial para la capital almeriense y la provincia, que resta 36 meses para que la demandada Alta Velocidad circule en la estación intermodal.

El inicio de los trabajos de la segunda fase del soterramiento no ha esperado a Pedro Sánchez ni a la organización del nuevo Ejecutivo. De hecho, el día 18 del pasado mes se firmaba el acta de replanteo, es decir, el inicio de las obras que, por muy trascendentales, no ha sido acompañado de acto político alguno, si bien no se descarta un pistoletazo de salida oficial más adelante.

El silencio mediático no echa freno alguno al plazo fijado de 36 meses para estas obras, que “han empezado a correr”, según informa el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha incidido en la “importancia de este proyecto, pues cambiarán la fisonomía de la ciudad, acabará con barreras de separación entre los barrios y finalmente posibilitará la llegada del AVE a la capital almeriense”.

Tras las primeras actuaciones, como las catas para comprobación terreno y detección de servicios afectados, así como el balizamiento de la zona de obras y la oportuna instalación de carteles informativos de las mismas, las vías han comenzado a desaparecer, adentrándose la empresa adjudicataria, Sacyr, en la primera tanda del plan trabajos. Se concentran ahora en la playa de vías en desuso situada tras la estación histórica del tren.

Los primeros seis meses de obras serán dedicados a retirar estos raíles y a crear una estación provisional de autobuses, con lanzaderas hasta la estación de trenes de Huércal de Almería-Viator para los usuarios del tren durante los 1.000 días de obras de soterramiento.

De hecho, en Huércal se trabaja en la fase de instalación de las casetas provisionales que darán servicio al viajero, pudiéndose apreciar ya la garita de Adif en el municipio aledaño.

La estación de autobuses provisional de la capital contará con 23 dársenas, módulos prefabricados (información, taquillas y aseos), una zona de asientos cubierta por una marquesina en el centro de la isleta .

Una vez en funcionamiento y adecuadas las instalaciones de Huércal, llegará el momento de entrada de obras a la actual intermodal, decir adiós a la pasarela peatonal sobre Sierra Alhamilla que ha venido conectando los barrios de levante como El Tagarete, 500 Viviendas y Ciudad Jardín, y construir una nueva calle que conectará carretera de Ronda y la avenida de Sierra Alhamilla, así como otra pasarela en un punto más distante, entre la calle Elio Antonio de Nebrija, junto al parque Gloria Fuertes, y carretera de Sierra Alhamilla. Con un ancho de 5 metros, permitirá el paso de ciclistas.