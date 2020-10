La residencia Ballesol Almería ha confirmado a este periódico que un segundo trabajador se ha contagiado por coronavirus días antes de la muerte de un residente en el hospital universitario de Torrecárdenas, en concreto el empleado fue diagnosticado con positivo el 20 de octubre, y han argumentado que de inmediato se puso en conocimiento de las autoridades sanitarias pertinentes y de todas las familias del centro residencial. Desde la dirección del geriátrico ubicado en la parte alta de la Rambla de la capital, asegura que se siguieron los protocolos de actuación establecidos y las directrices marcadas por Epidemiología, realizando las pruebas dictaminadas e informando de sus resultados con absoluto rigor.

La respuesta llega un día después de que los familiares de un residente de 93 años hicieran público a través de este periódico que las pruebas realizadas en la residencia arrojaron un resultado negativo que fue refutado en Torrecárdenas poco antes de que falleciera. Según informa la residencia Ballesol en un escrito remitido hoy a este medio, este residente comenzó a presentar síntomas días más tarde de que se detectara el positivo del trabajador. "Se le realizó un test de antígenos y aún dando negativo, se le derivó de inmediato y siguiendo una vez más directrices de Salud Pública, al hospital de referencia", argumentan sobre el único caso evidenciado de un usuario infectado por coronavirus en este centro durante esta segunda oleada y hasta la fecha.

Es más, desde la empresa aseguran que han trabajado, en todo momento, bajo los parámetros de una estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19. La residencia Ballesol defiende la "buena praxis" y niega rotundamente que se haya ocultado información: "No solo informó con premura y de forma estricta a las autoridades sanitarias, tanto del caso del trabajador como del residente, el cual lamentablemente terminó en fallecimiento, sino que también trasladó información oportuna y constante, a la familia del mismo y al resto de familias del centro".

A pesar de que no se le detectó al residente fallecido hasta su hospitalización, la residencia insiste en que no solo se han garantizado los circuitos de detección y diagnóstico en todo momento y la notificación de estas pruebas a los servicios de salud pública, sino que también el correcto y solícito proceder del centro ha hecho que las familias estuvieran siempre informadas. "Lo hemos abordado ajustándonos, de manera estricta, a las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. La actuación de nuestros profesionales ha sido y seguirá siendo ejemplar", añaden y asocian este proceder al bajo grado de incidencia del virus en la residencia, muy inferior a la media registrada en la región.

"Un punto esencial de nuestra actuación ha sido mantener la información permanente, clara y transparente, con los familiares de nuestros residentes y explicarles las medidas que se han adoptado y el estado de sus allegados, intentando mitigar su preocupación ante una situación tan difícil", mantienen en su comunicado, una afirmación radicalmente opuesta al planteamiento realizado por la familia del residente fallecido que criticó duramente la faltan de información sobre el estado de los usuarios en las últimas semanas.

En relación a los protocolos que recogen todas las actuaciones cuando se detectan residentes con sintomatología compatible con la COVID-19, desde la Ballesol plantean que han sido valorados de manera muy positiva por los técnicos de Sanidad que han visitado la residencia en repetidas ocasiones. De hecho, las tres inspecciones realizadas desde que comenzara la pandemia han dado como resultado actas positivas a todos los niveles.

Por último, la empresa ha querido transmitir su agradecimiento a todos los profesionales de Ballesol por su implicación y entrega constante. "Estamos convencidos de que esta distorsión de los hechos, quedará aclarada ya que el suyo está siendo un comportamiento íntegro y profesional que, en ningún caso, debe quedar desvirtuado ni desacreditado por noticias o comentarios que en nada se corresponden con la realidad". También se muestra agradecida por las innumerables muestras de cariño y reconocimiento a la labor de sus profesionales y a su gestión de la crisis sanitaria que están recibiendo estos días.