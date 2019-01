Owona regresa tras sus problemas con el permiso de residencia

Trece días después que el resto del grupo, que se incorporó a los entrenamientos el domingo 30 de diciembre, Lucien Owona regresó a Almería y se puso a las órdenes del cuerpo técnico para ejercitarse. Según comentó en una entrevista en la radio oficial del club, al camerunés le habían robado el permiso de residencia, por lo que no ha podido volver a España hasta que no ha tenido todos los papeles en regla. Esta mañana ya ha entrenado en un circuito específico con Edu Frapolli, recuperador, y ahora tendrá que completar una serie de entrenamientos extras para ponerse al mismo ritmo del resto de compañeros, por lo que para Alcorcón está descartado.

FF dijo en la rueda de prensa que hablarían con el jugador para aclarar todo lo ocurrido y tomar las medidas adecuadas según el régimen interno. De hecho, el míster y el futbolista estuvieron reunidos durante unos minutos en el vestuario del Estadio de los Juegos Mediterráneos.