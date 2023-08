Ainhara González podrá jugar al fútbol con niños en Las 100 Horas tras su queja viral en redes

"Hola. Me llamo Ainhara, tengo diez años y lo que más me gusta es jugar al fútbol. Estoy jugando con un equipo masculino federado, ya que la Federación Andaluza lo permite hasta cadete. Junto a mi equipo de niños, me apunté a Las 100 Horas de Roquetas, pero me llamaron para decirme que no podía jugar por el solo hecho de ser una niña. La única opción que me dan es meterme a un equipo femenino, pero yo juego con los niños y no me relaciono con ninguna niña que juegue al fútbol, así que no podría jugar. Lo que quiero saber es por qué no puedo jugar con los niños porque un ayuntamiento lo diga, mientras que la Federación Andaluza lo permite hasta cadete. El Ayuntamiento debería ayudar a que los niños hagan deporte, no a que no lo hagan. Al fin y al cabo, lo único que quería era pasar un rato con mis compañeros y pasarlo bien. Doy las gracias a mis compañeros por su apoyo. ¡Se niegan a participar si yo no puedo jugar! Espero que esto sirva para que el Ayuntamiento de Roquetas recapacite y permita jugar a los niños y a las niñas juntos en Las 100 Horas". Son las palabras de Ainhara González, una niña de diez años que ha visto cómo, según informa su familia, el consistorio roquetero no le deja jugar junto a sus amigos en una de las competiciones estrella del estío almeriense.

Ainhara González juega en el Poli Aguadulce en un equipo mixto, apuntándose muchos de ellos a la trigésimo quinta edición Las 100 Horas de Deporte de Roquetas de Mar, que se disputa del 11 al 15 de agosto, en el equipo Fantasy. La familia indica que el ayuntamiento no le permite jugar en la categoría alevín, a la que Ainhara pasó el 1 de julio (según el punto 1 del artículo 50 del Reglamento General de la Federación Andaluza de Fútbol, la temporada expira el 30 de junio, con los correspondientes cambios de categoría). En el punto 5.2 del reglamento del torneo se puede leer lo siguiente: "en deportes de conjunto no se podrán hacer inscripciones y participar de modo mixto; solamente se podrá participar de modo mixto en petanca". María Martos, madre de Ainhara, asegura, eso sí, que el consistorio sí le permitió en un primer momento apuntarse a Ainhara y a sus compañeros en la categoría de benjamín. "Benjamín es más de ocio, mientras que el carácter de alevín es competitivo, no dejando participar en esta última categoría a equipos mixtos. En alevín masculino o femenino, pero juntos no", afirma Martos.

La familia, que no entiende cómo a nivel federado sí pueden jugar niños y niñas en el mismo equipo, ha puesto una queja por escrito, acudiendo incluso al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para mostrar la disconformidad. Tal ha sido el revuelto que se ha producido en las últimas horas, que el PSOE ha instado al alcalde del municipio, Gabriel Amat, y al concejal de Deportes, Juan José Rubí, a "rectificar tras vetar la participación de una niña de diez años en Las 100 Horas", según un comunicado escrito por el grupo socialista, pidiendo incluso la dimisión de Rubí, después de visualizar ese vídeo viral de Ainhara. En el escrito se puede leer cómo califican de "machistas" al PP. Finalmente el consistorio ha accedido y, según la familia de Ainhara, la niña podrá jugar junto a sus amigos en alevín.

"No te voy a dar ninguna versión, pregúntales a los padres, seguramente contestarán mejor que yo. No hay nada que contestar. La niña va a jugar, no sé de dónde ha salido este tema. No quiero entrar en polémicas. La niña está inscrita, el problema es que quiere jugar en otra categoría superior, pero en ningún momento se le ha dicho a la niña que no. "¿Si quiero decir algo sobre lo del 'machismo'? De momento no. Se habla con el trabajo", ha afirmado el concejal de Deportes, José Juan Rubí. "Ella quiso inscribirse en la categoría en alevín, en la que va a jugar en esta nueva temporada", ha respondido la madre de la niña.

Comunicado íntegro del PSOE

El concejal socialista, Rafael Torres, denuncia que el consistorio "es más restrictivo con la participación femenina en el fútbol en una competición amistosa y festiva como Las 100 Horas, que la Federación en las competiciones oficiales". El grupo socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha exigido esta mañana una rectificación "inmediata y urgente" al equipo de Gobierno tras la difusión del caso de Ainhara González, una niña de diez años a la que se ha impedido inscribirse en Las 100 Horas del Deporte en la competición de fútbol por no admitir la presencia de equipos mixtos que llevan años participando en competiciones oficiales de categorías inferiores autorizados por la Federación Andaluza de Fútbol desde 2005.

Tras recordar la denuncia en 2020 de otro equipo de fútbol femenino, el Roquetas 2018, que hizo pública la discriminación del área de Deportes a la hora de distribuir el uso de las instalaciones deportivas, el concejal socialista Rafael Torres ha criticado el "machismo" del equipo de gobierno y concretamente del concejal José Juan Rubí y el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat. "El fútbol femenino se le vuelve a atragantar otra vez al Ayuntamiento de Roquetas, demostrando una mentalidad anticuada y discriminatoria al imponer más restricciones a la participación de niñas en el fútbol para una actividad festiva y de convivencia como Las 100 Horas, que la propia Federación, que hace años que permite los equipos mixtos en competiciones oficiales", ha denunciado Torres.

El edil socialista ha apuntado también la "triste ironía" de que se conozca este "claro caso de discriminación y machismo" en un momento en el que la selección española de fútbol femenino acapara el protagonismo en el fútbol con su participación en el Mundial. "Es triste que precisamente estos días, nuestra ciudad sea una vez más un referente de discriminación hacia el fútbol femenino", declara Torres. La pequeña Ainhara ha denunciado su caso con un vídeo en redes sociales, en el que informa que sus compañeros de equipo tampoco participarán en Las 100 Horas por solidaridad con ella. Unos hechos que han indignado a Torres, que recuerda que "Las 100 Horas eran una cita festiva de convivencia y deporte, así las creó en su día un equipo de gobierno socialista, pero el PP de Amat ha acabado con esa filosofía, para mercantilizar una cita que lleva años estancada y que se organiza sin ninguna ilusión, ni ganas".