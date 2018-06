Alfonso García: "Si nos acompaña la suerte, podemos hacer un proyecto importante"

Alfonso García habló este mediodía en los micrófonos de UDA Radio para analizar cómo está la actualidad. En un primer momento, mostró su confianza en Fran Fernández, al que acaba de renovar para el banquillo: "Estamos dando continuidad a los entrenadores que terminan y cumplen su objetivo. Además, le damos la oportunidad a la gente de la tierra y Fran Fernández es el máximo exponente de esto".

El proyecto que le ofrece vuelve a ser austero, pero confía en acertar con los fichajes. "Si nos acompaña la suerte, podemos hacer un proyecto importante. Ya tenemos sobre la mesa una serie de futbolistas, que le hemos comentado a Fran. En los próximos días iremos dando nombres, que nosotros consideramos competitivo, y serán los profesionales los que hagan bueno ese bloque".

Sobre la posible venta, todo sigue parado. "En este momento, hay gente que llama, pero no me merecen confianza y no voy a hacer esta operación, que puede ser bueno en el momento, pero malo en el futuro".

Alfonso también habló sobre la salida de Fidel y la más que probable de Pozo. Acerca del onubense, dijo lo siguiente, "Fidel vino como gran futbolista, como uno de los mejores de la categoría, pero aquí no le han salido las cosas. Había una buena oferta y no pasa nada porque cambie de aires". Del malagueño apuntó que "Pozo es importante para nosotros y si sale tiene que ser por una cantidad que nos permita contratar algún futbolista que marque las diferencias. Si no viene una buena oferta, que ronde los 2 o 2,5 millones de euros, no puede salir".

Por su parte, Fran Fernández reconoció la ilusión que le hace volver a ser el míster del nuevo proyecto. "La responsabilidad es máxima, voy a seguir entrenando al equipo de mi ciudad con mucha ilusión. Trabajo no va a faltar, esperemos dar con la tecla. El reto es mayúsculo pero nosotros lo vamos a preparar bien. Ahora viene un momento importante para la composición de la plantilla. Nosotros vamos a tratar de transmitir a la plantilla el hambre que tenemos".