El Almería, obligado a afinar en las áreas ante el Valencia

Almería y Valencia se enfrentan en busca de una victoria que en caso de los andaluces, colistas con un solo punto, sería la primera después de seis partidos y en el de los visitantes la cuarta, para prolongar su buen comienzo liguero reforzado con el 3-0 de hace una semana sobre el Atlético de Madrid. Aunque ha hecho méritos suficientes para conseguir alguna victoria, el conjunto rojiblanco ha sido víctima hasta ahora de errores como los que causaron la derrota del pasado domingo en Villarreal y en eso es en lo que ha trabajado el técnico valenciano, Vicente Moreno, que tiene dudas para formar su once.

Éstas se centran en jugadores como Alejandro Pozo y Marc Pubill, que no pudieron estar en Villarreal y cuya presencia o no en el equipo puede suponer un hándicap. Moreno ha dejado claro, con los hechos, que no cuenta con Houboulang Mendes, por lo que podría ser de nuevo Chumi el jugador que ocupe la banda derecha.

EL DATO El Valencia siempre ha marcado en Almería. En los siete partidos consiguió batir la meta rojiblanca en los siete encuentros, incluso el curso pasado marcó por medio de Samu Castillejo.

Pese a la derrota, la buena imagen en La Cerámica hace que no se auguren cambios, aunque Idrissu Baba, que se quedó fuera hace una semana, sí podría entrar para hacer un centro del campo con tres jugadores, lo que le costaría el puesto a Gonzalo Melero y provocaría también alguna variante más en la zona de ataque. En ese aspecto, hasta Ibrahima Koné, que todavía no ha dispuesto de la titularidad con los rojiblancos -sólo ha jugado minutos sueltos-, podría aparecer en el once y desplazar al colombiano Luis Suárez a la banda izquierda, ya que sus mejores momentos, tanto el curso pasado como el presente, los hizo teniendo una referencia arriba.

Los rojiblancos buscarán este sábado su segunda victoria frente al Valencia, que además sería de forma consecutiva, ya que en siete enfrentamientos sólo sumaron ese triunfo, encajaron cuatro derrotas y sumaron dos empates. Enfrente, el Valencia saltará reforzado por su buena imagen y su 3-0 sobre el Atlético tras el parón liguero, que le sirvieron para volver a puntuar después de dos derrotas seguidas y reengancharse a la parte alta de la clasificación, una zona en la que una plantilla muy joven como la de Rubén Baraja se debe mover mejor que con las presiones que hay por abajo.

Pero el equipo valencianista visita al Almería condicionado por sus problemas físicos, una situación que amenaza con convertirse en habitual dado que apenas tiene 22 jugadores en su primera plantilla. Además, varios de ellos apenas tienen experiencia en Primera. En defensa, el técnico no recuperará ni a Gabriel Paulista ni a Dimitri Foulquier, que parece sí que estarán para la próxima jornada, y perderá a Jesús Vázquez. Estas ausencias y el buen rendimiento ante el Atlético del joven central Cristhian Mosquera hacen pensar que se repetirá la zaga de la última jornada con él incluido como pareja de Mouctar Diakhaby.

En el centro del campo, Pepelu y Javi Guerra son de momento indiscutibles en la sala de máquinas pero la baja de Sergi Canós, que lo será varios partidos, sí que obliga a introducir cambios, al menos en la banda izquierda. Todo apunta a que Diego López, al que el castellonense había arrebatado la titularidad, regresará al once. Eso sí, se espera que Baraja eche mano de otros jóvenes para completar la convocatoria con la opción de que entren desde el banquillo.

El reencuentro de Hugo Duro con el gol ante el Atlético y el buen partido que firmó como enganche André Almeida hacen que el entrenador vallisoletano no tenga necesidad de meter en el once a sus últimos fichajes, el delantero Roman Yaremchuk y el centrocampista Selim Amallah. No obstante, sí que se espera que vayan teniendo minutos. Aunque la temporada acaba de arrancar, un triunfo en Almería permitiría al Valencia abrir un hueco de once puntos con el equipo andaluz, un detalle importante dado que al final ambos equipos comparten como primer objetivo la permanencia en la categoría.