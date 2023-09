Vicente Moreno: "Dominar las áreas es primordial"

Vicente Moreno afronta ante el Valencia la primera de las tres balas que tiene en el margen de ocho días para revertir la situación de la UD Almería, colista de la competición con apenas un punto sumado de quince posibles. El técnico valenciano asume que no pueden escudarse en la mala fortuna ni en las buenas sensaciones en el juego, sino que ya toca sumar de tres en tres y espera hacerlo este sábado pese a admitir que sigue habiendo futbolistas tocados.

¿A la sexta irá la vencida?

"Como el rival que tenemos es el que toca queremos ganar y es el propicio porque es el siguiente. Vamos con ilusión, lo merecimos antes, pero no ha sido hasta ahora y tiene que ser mañana".

¿Ramazani no jugó en Villarreal por estar tocado?

"Ramazani tuvo algún problema durante la semana pasada, aunque pudimos haberlo forzado. Decidimos no hacerlo pensando en ese partido que teníamos en mente. Fue por molestias y por plan de partido".

¿Cómo se encaja esta mala racha?

"Hay que darle naturalidad, esto va de ganar y de momento no lo hemos hecho. Si echamos la vista atrás en los dos últimos partidos si se volvieran a repetir caerían de nuestro lado, pero no ha sido así. Son cosas que pasan y dificulta".

¿Asume que la afición empieza a desesperanzarse?

"Hablamos de un prisma muy diferente, uno conoce el fútbol en el que estamos, la línea es muy fina y se ha ido a ese lado, por lo que hay que darle naturalidad y entender las situaciones de que la gente no esté contenta porque aún no hemos ganado".

¿Haber sido jugador da ventaja para conocer el estado mental del vestuario?

"El hecho de haber sido jugador no es una ventaja para luego ser entrenador. Eso no te faculta para ser mejor o peor entrenador".

¿Pubill y Pozo podrán ser de la partida?

"Respecto a Pubill y Pozo prefiero no dar esa información al rival porque determina muchas cosas de cara al partido y porque creo que siempre se la doy a la gente que puede estar. No nos vamos a quejar por quienes no estén. Hay que buscar alternativas y soluciones. Hay algunos jugadores con problemas que no van a estar otra vez y otros que andan tocados y hay que ver si echamos adelante o si de inicio no lo ponemos. Hay 24 horas para decidir".

¿Especial medirse a un club de su tierra?

"Pude formarme tanto en el Levante como en el Valencia. Siempre que juego contra los equipos de mi tierra hay un componente especial. Le deseo lo mejor, pero no esta vez. El Valencia, con sus dificultades, está haciendo muy buen trabajo a nivel técnico y de jugadores".

¿Le sorprende este juvenil Valencia de Baraja?

"Difícilmente alguien podía haberlo hecho mejor que Baraja y su cuerpo técnico. No me sorprende porque sé que hay detrás mucho trabajo. Puede parecer obvio que muchos jóvenes estén apareciendo y se vea su gran nivel, pero había que decidir ponerlos en momentos difíciles. Me alegro por ellos, pero estoy convencido de que mañana les vamos a ganar y a partir de ahí nos irá bien a los dos equipos. Es el equipo más joven de la Liga y nosotros también estamos entre los 4 o 5 más jóvenes. Se lo dejan todo en el campo con calidad".

¿Qué aspectos destacaría del rival?

"El Valencia reúne calidad, físico y ganas de comerse el mundo, pero sobre todo confianza, que es lo que da las victorias. Ahí llegamos diferentes, en cuanto a resultados, que es importante. Conceden muy pocas ocasiones de gol, el que menos de la Liga y obtienen premio".

¿Contempla un trivote Baba-Lopy-Robertone?

"Podrían jugar Baba, Lopy y Robertone a la vez sin ninguna duda. Eso haría que Melero tuviera más dificultad de entrar en el once. Estamos considerando que Robertone nos da mucho en posiciones de construcción y tanto Lopy como Baba tendrían que jugar más adelantados".

¿En qué aspectos ha incidido durante los entrenamientos?

"Trabajamos un porcentaje de la semana el propio modelo de juego con independencia del rival. Otro porcentaje sí depende del rival que hay enfrente y otro se dedica a las correcciones. Queremos acabar de asentar el modelo de juego, cosas aparecen ya pero faltan otras".

¿Habla mucho con sus futbolistas?

"Intento ser cercano y dialogante con el jugador, no psicólogo, porque para eso hay profesionales, pero sí usar ciertas habilidades".

¿Qué mensaje le lanzaría a la afición?

"Poco mensaje le puedo mandar a la afición, han estado en todos los partidos con nosotros de principio a fin y eso te duele. Lo del Madrid se puede dar, tuvimos el accidente de los penaltis con el Rayo y el del Celta tuvimos que haberlo ganado sí o sí. Lo único que podemos hacer es intentar ganar este partido para que estén contentos. A la afición la vamos a necesitar porque tiene un papel importante y nos hará falta su empuje".

¿Lamenta que están produciéndose tantos fallos individuales?

"Nunca vengo a hablar del error individual porque ya cuento con ello y con las rachas de no marcar en acciones claras. Tenemos que centrarnos en donde podemos tener más incidencia, que es en las situaciones del juego y ahí incidimos. No podemos pretender tener el chorro de ocasiones habituales ante un equipo que es el que menos concede, pero hay que insistir y seguir".

¿No piensa que la fortuna no está de cara?

"Como profesionales no podemos acudir a la suerte o estas cosas. Son momentos puntuales que si te cae a favor te ayuda, pero tenemos que ir al trabajo, que es donde podemos mejorar e incidir más. Lo que quiero es que generemos y en Primera esto no es fácil".

Se han adelantado dos veces de forma temprana y acabaron perdiendo...

"Dominar las áreas es lo primordial, tenemos que intentar que lo que ocurre de área a área sea de la forma más armónica. Hemos estado poco tiempo por delante, encima nos ponemos por delante relativamente pronto y se nos va esa posibilidad. Eso determina el partido".

¿Los cinco cambios condicionan más los partidos de lo que pueda imaginarse?

"No somos conscientes de lo que ha evolucionado el fútbol con los 5 cambios. Uno de los puntos donde incidir el día siguiente ganemos, empatemos o perdamos a la hora de visualizar fue ese, la importancia de los que van entrando. No sabemos el peso que tiene esto. No hay obligación de tener que hacer los cambios porque a veces la atención no es la misma. Estando en Mallorca esto se cambió sobre la marcha con la pandemia. Empezamos con unas reglas y acabamos con otras y las plantillas más justas sufrieron".