El Almería B pierde por la mínima ante el Jumilla (1-0)

La Unión Deportiva Almería B no logra salir de su bache y encadenó su tercera derrota consecutiva en su visita al campo Miguel Indurain de Ceutí, donde cayó ante un Jumilla que se quedó con todo el botín gracias al gol de Donovan a falta de diez minutos para el final de una contienda que estuvo muy igualada. Los rojiblancos no encuentran la buena senda como visitantes, donde mantienen su sequía. Después de cuatro encuentros fuera de la provincia de Almería B, los rojiblancos no han sido capaces de sumar ni un solo punto como foráneos y, para colmo, también parecen haber perdido fuelle en casa. Esta situación ha llevado a los de Esteban Navarro a empezar a jugar peligrosamente con los puestos de descenso.

La contienda comenzó con dos conjuntos que se tuvieron mucho respeto y hubo que esperar hasta el 14’ para ver el primer disparo a puerta de los almerienses. Fue en un peligroso lanzamiento de falta de Sergio Pérez. Con el paso del crono, los vitinícolas adelantaron la línea de presión y empezaron a ganar terreno ante un Almería B que presentó numerosos cambios en su once, destacando a Batalla bajo palos y a Toril como referencia en ataque.

En el 33’, los jumilleros dieron un claro aviso. Bouba no llegó por poco para culminar una recuperación de Manolo en el centro del campo. Los de casa rondaron el área rojiblanca durante la recta final de la primera mitad, pero sin causar demasiados problemas a una zaga liderada por Javi Pérez y Navas. En el 50’, Batalla detuvo un disparo de Peque, mientras que en el 68’ fue Simón el que atajaría un tiro de Iván Martos. Ambos conjuntos generaban, buscaban desnivelar la balanza pero a ambos les faltó culminación. Y cuando el choque parecía condenado a un reparto de puntos, algo que no hubiese sido nada malo para los de Navarro a domicilio, llegó un duro golpe para los visitantes. Donovan se topó con un balón muerto en el corazón del área y con un rápido golpeo sorprendió a Batalla, que nada pudo hacer para evitar el 1-0. Quedaba tiempo para tratar de igualar y sacar algo positivo en Murcia, pero el filial no pudo con un cuadro local (en el exilio) muy férreo en defensa.