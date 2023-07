Ana Castillo busca triunfar en China

No todos los días se está ante una competición del calado de unos Juegos Mundiales Universitarios y mucho menos se pueden disfrutar estos en dos ocasiones. Sin embargo, la huercalense Ana Castillo va a estar presente en estos en la edición que se va a celebrar del 28 de julio al 8 de agosto en Chengdu (China) en la modalidad de tiro olímpico. Una cita en la que la almeriense, que el pasado verano terminó el grado de Educación Infantil, buscará mejorar la vigesimosegunda posición que cosechó en Nápoles en el año 2019 cuando la pandemia todavía no había llegado a nuestras vidas.

Ese es su principal objetivo, el de realizar una mejor competición que la completada en tierras italianas. "Me puede servir un poco conocer a dónde voy, conocer el formato de competición y no es como un mundo totalmente distinto en el que no sé qué me espera", comenta Ana Castillo cuando cada vez resta menos para coger las maletas y poner rumbo a China en el viaje más lejano que haya realizado hasta la fecha. Sobre este asegura que prefiere no pensarlo demasiado, ya que "son casi doce horas de viaje", el cuádruple del tiempo que haya pasado en un vuelo hasta entonces.

La tiradora huercalense se muestra ilusionada ante esta competición, pero a la vez con los pies en la tierra. Aunque no será la primera ocasión en la que participe en esta competición considera que "le va a impresionar igual". Todo ello mientras continúa con su preparación, con entrenamientos prácticamente a diario en el Pabellón Paco Navarro de Huércal de Almería y que compagina con sus estudios. Sobre estos explica que los realiza a veces también en el campo de tiro de Gádor, donde lo hace con un amigo, lo que considera que le "ayuda bastante porque ve muchos fallos" a diferencia de cuando lo hace sola.

"También este fin de semana pasado nos apuntamos a una competición que había en Granada por hacer una competición antes de ir a China y la verdad que me fue bastante bien", indica Ana Castillo al ser cuestionada por cómo está siendo su preparación para la competición. "Muy contenta porque se vio reflejado lo que estoy entrenando", señaló también la huercalense.

A sus 24 años todavía recuerda como fueron sus inicios en este deporte a pesar del paso de los años. "Mi padre es cazador y yo iba con él a todos lados. Uno de los días con diez u once años estábamos en el campo de tiro en Gádor, vimos a niños practicando tiro olímpico. Entonces lo vi más llevadero y dije que puedo probar con esto. Quería probar como mi padre y al final empecé, empecé y me contó", narra la huercalense sobre su comienzo en esta disciplina.

"París (2024) ya no porque está demasiado cerca, pero Los Ángeles 2028 siempre lo he tenido en mente"

Además, Ana es una de las deportistas de tiro olímpico que cuenta con una mayor proyección en España, lo que le valió para incorporarse a la Residencia Joaquín Blume, uno de los mayores centros de alto rendimiento del país, que gestiona el Consejo Superior de Deportes en Madrid donde pasó dos años hasta que el Covid aterrorizó al planeta. Una etapa de la que Castillo señala que tuvo sus cosas buenas y cosas malas. "Gracias a irme a Madrid tuve todas las oportunidades y el nivel que cogí en el tiro. Conocí a muchísima gente que a día de hoy son súper amigos, pero por otra parte me costó mucho separarme de mi familia", cuenta sobre esta etapa de su carrera Ana Castillo. Asimismo, la aparición le permitió regresar a Almería, considerando "haber aprendido la base para seguir a buen nivel y lo podía hacer desde casa".

Una carrera en la los aros olímpicos no salen de su cabeza. Como todo deportista, Ana Castillo sueña con algún día poder disputar unos Juegos Olímpicos, la competición deportiva por excelencia y que permite a los deportes más minoritarios gozar del foco que no gozan durante los tres años restantes. "París (2024) ya no porque está demasiado cerca, pero Los Ángeles 2028 siempre lo he tenido en mente", afirma Ana Castillo al ser preguntada por cuál sería su gran sueño en su trayectoria deportiva.

El tiempo dirá si el sueño en un futuro no muy lejano se convertirá en una realidad, pero mientras tanto la almeriense peleará con todas sus fuerzas por este. Y por su puesto sin olvidarse de China, donde le esperan de nuevo unos Juegos Mundiales Universitarios y donde desea completar un gran papel con el que dar continuidad a su progresión.