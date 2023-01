Appiah no puede firmar por el Málaga

Arvin Appiah ya lleva dos días con el Málaga. El Tenerife rompió su cesión y el equipo de Pepe Mel apostó por sus servicios, aprovechando las buenas relaciones con el Almería. Sin embargo, el jugador aún no se ha entrenado aún junto a sus nuevos compañeros, debido a que está esperando a que la entidad almeriense dé alguna baja para poder inscribirlo y cederlo posteriormente al Málaga.

La UDA tiene 25 futbolistas inscritos en la primera plantilla (Svidersky y Guedes tienen ficha con el Tercera RFEF), por lo que de momento no puede desbloquear la operación, aún sin oficializar ni por parte almeriense ni por parte malagueña. Una de las opciones barajadas es inscribir a Milovanovic con el Almería B, pero éste tiene de momento cubiertas las 22 fichas permitidas en quinta categoría.

Arvin Appiah estuvo presenciado el amistoso entre su nuevo equipo y el Winterthur, de Suiza, disputado en Coín, sin llegar a jugar debido a este problema. Hoy tampoco se ha entrenado junto a sus compañeros (lo ha hecho al margen) en la sesión celebrada en La Rosaleda ante 6.000 espectadores. Posteriormente Pepe Mel ha hablado sobre el tema: "No me quiero enredar mucho en explicar lo que pasa. Es un problema con el Almería y del Almería. Hasta que eso no se soluciones, a esperar. Appiah no es jugador nuestro y no lo podemos usar". Quien tampoco ha podido ser inscrito por el mismo motivo es Luis Suárez. Y eso sí preocupa al Almería...