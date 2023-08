Arribas: "No me lo pensé dos veces para firmar"

El director general del UD Almería, Mohamed El Addy, ha presentado este miércoles a dos de los nuevos fichajes realizados por el club caso del senegalés Dion Lopy y del madrileño Sergio Arribas. El dirigente rojiblanco les dio la bienvenida y les deseo toda la suerte en esta andadura en la entidad almeriense.

Los dos tienen 21 años y se desenvuelven en el centro del campo, aunque Lopy en un aspecto más defensivo y Arribas más ofensivo, en ataque. Tanto uno como otro coincidieron en señalar los motivos de firmar en el Almería cuando tenían otras ofertas. Los argumentos "el proyecto ambicioso del club, que es idóneo para seguir creciendo como futbolistas", al mismo tiempo que vienen para ayudar y aportar para conseguir los objetivos.

Dion Lopy ocupa mucho campo en la medular, y en este sentido comentaba que "soy muy físico y me gusta también tocar y jugar el balón; puede actuar donde me necesite el entrenador o lo requiera el momento del partido; me considero un centrocampista defensivo, pero con llegada". Conoce bien a El Bilal Touré "que me habló muy bien del club y no lo dudé". Opinaba que no hay grandes diferencias entre el fútbol francés y español, si bien puntualizaba que "en los minutos que jugué contra el Rayo pude comprobar que aquí la velocidad es mayor".

Sergio Arribas subrayaba que "quería ya dar el salto a Primera División y aunque tenía diferentes ofertas, no me lo pensé dos ves para firmar en el Almería". "Hablé mucho con Joao y también con el entrenador; sabía que aquí puedo crecer como jugador porque dan muchas oportunidades a los jóvenes, al margen del proyecto serio y ambicioso que hay". Además, como añadía "es un club familiar y una ciudad acogedora, lo que he podido comprobar en la semana que llevo aquí".

Aunque puede jugar en cualquier posición del ataque, donde mejor se encuentra "es de diez, por detrás del punta". El sábado llega el Real Madrid, "un partido que será muy especial para mí porque he estado once años en ese club". Al ser preguntado cómo se le puede ganar, respondía que "hay que hacerlo muy bien en todos los aspectos y sobre todo ser muy sólidos atrás".