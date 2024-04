BM Roquetas consigue el bronce en la Fase Final del Campeonato de Andalucía Juvenil femenino

Este pasado fin de semana, desde el viernes al domingo, Roquetas de Mar ha sido el centro de atención en el balonmano andaluz con la disputa de la Fase Final de la División de Honor Juvenil femenina. El Club Balonmano Roquetas ha organizado en su casa la final a 4 del Campeonato Andaluz de la categoría juvenil con los cuatro mejores equipos de nuestra Comunidad, el BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, el Costa del Sol Málaga, el BM. Maravillas Benalmádena y el BM Roquetas actuando como anfitrión.

El cuadro dirigido por José Miguel Ferrón arrancaba la competición frente a BM Maravillas malagueño el viernes por la tarde en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce. El encuentro inicio con mucha igualdad y con los nervios típicos del principio de este tipo de campeonatos. A partir del ecuador del primer tiempo las roqueteras consiguieron distanciarse en el electrónico llegando al descanso con un resultado de 17-11.

Tras el paso por vestuarios, las del BM Roquetas dieron su mejor nivel y aumentaron la renta hasta el +9 del minuto 40 de partido. Fue desde ese momento en el que Maravillas, que no bajo los brazos y un exceso de confianza por parte del equipo rojillo permitió que las malagueñas se fuesen acercando en el marcador haciendo un parcial de 3-8 a su favor dejando el partido en un 25-21 a falta de 5 minutos para la conclusión. Las chicas de José Miguel Ferrón supieron sufrir y consiguieron llevarse los dos puntos con el 28-23 final y acercarse al objetivo de clasificarse para el Top 32 de España.

La segunda jornada, ya el sábado en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar, enfrentaba al BM Roquetas con el potente BM Montequinto, favorito del Campeonato que en la primera jornada había vencido al Costa del Sol Málaga. Las rojillas sabían que con los resultados de la primera jornada, tenían ya asegurada plaza para el Campeonato de España antes de la disputa de dicho encuentro, ya que BM Maravillas perdía el derbi malagueño en el encuentro anterior.

El partido empezó con las rojillas poniéndose por delante aunque rápidamente las sevillanas le darían la vuelta al marcador e intentaron imponer su ritmo de partido. Las roqueteras aguantaron muy bien toda la primera mitad sin dejar que las quínteñas se fueran en el electrónico, llegando al descanso con un 14-16, que daba esperanzas de cara a la segunda mitad.

A la vuelta de vestuarios, BM Roquetas mostró su peor versión con una pájara que duró 10 minutos y que ante un equipo como Montequinto, este te hiciera un parcial de 2-9. Las locales intentaron acercarse en el marcador, pero las sevillanas se mostraron muy sólidas en su área y bastante solventes en la del rival. El partido finalizó 24-34 para Montequinto, lo que hacía campeón de Andalucía las sevillanas a falta de la última jornada.

Ya el domingo, BM Roquetas se mediría ante el Costa del Sol Málaga, encuentro que decidiría el subcampeón y medalla de bronce andaluz. Las malagueñas partían con ventaja ya que en caso de empate serian ellas las segundas clasificadas por la diferencia de goles a favor y en contra que tenían de las otras dos jornadas disputadas. El partido empezó con las roqueteras muy intensas y mostrando un gran nivel que hizo que consiguiesen una pequeña ventaja, pero poco a poco las malaqueñas fueron acercándose en el encuentro llegando al descanso con ventaja por la mínima para ellas, 11-12.

Tras el descanso, las visitantes gracias a una exclusión roquetera, lograron un parcial de 1-4 llevando la ventaja a un +4. Pero BM Roquetas no dejó de pelear y poco a poco fue disminuyendo la ventaja hasta lograr la igualdad e incluso tener balón para ponerse uno arriba. El partido llegó a los últimos instantes con ventaja por la mínima para las visitantes. Las locales lograron el empate y arriesgaron en los últimos segundos de encuentro buscando la victoria ya que el empate no les valía para ser segundas, pero las malagueñas no se pusieron nerviosas y consiguieron marcar gol en los últimos segundos de encuentro llevándose la victoria y el subcampeonato de Andalucía.

Tras un fin de semana frenético que ha llenado Roquetas y sus hoteles de un gran ambiente de balonmano, las chicas del BM Roquetas han conocido este miércoles a sus rivales en la fase TOP32 del Campeonato de España Juvenil. El equipo de José Miguel Ferrón, como tercero de Andalucía, tendrá un largo viaje hasta tierras gallegas al ser encuadrado en el Sector A donde se medirá al Lanzarote Puerto del Carmen (2º de Canarias), BM. Sanse (2º de Madrid) y al AD Carballal (anfitrión y campeón gallego). Solo uno de los cuatro pasará al TOP8 donde se medirán los ocho mejores equipos de España por el titulo nacional.