Babic: "Siempre supe que podía jugar a un buen nivel y al final he cumplido"

Babic es el nombre propio de este viernes al ser convocado por Dragan Stojkovic para el Mundial, que comenzará el día 20 de este mes. El central buscará llevar a Serbia a octavos de final por primera vez en la historia del país.

- ¿Cómo ha recibido la noticia?

Tengo decenas de llamadas perdidas. No era fácil esperar la convocatoria. Tenemos muchos jugadores buenos, estoy muy contento y no sé ni qué decir.

- ¿Cómo se ha enterado?

Nos ha llegado la convocatoria por parte de la selección nacional justo después del entrenamiento, me han felicitado todos mis compañeros y ahora quiero agradecer a todo el Almería: jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico... Todos los trabajadores del club me han ayudado mucho. He cumplido uno de los sueños.

- ¿Se esperaba la llamada?

Estaba esperándolo. He dado todo lo que he podido para ayudar al Almería y que me convocasen.

- ¿De quién o qué se acuerda ahora?

Hace siete años ganamos el Campeonato del Mundo sub-20. Vencimos en la final 2-1 a Brasil y ahora voy a jugar contra su selección absoluta. No sé cómo voy a acabar, pero estoy muy feliz.

- En el primer partido se miden a Brasil.

No hay secretos, los conocemos y sabemos que son uno de los favoritos para ganar el Mundial. Vamos a salir a por todas.

- La llamada le llega tras un largo periplo por diferentes países.

Siempre hay que seguir hacia adelante pase lo que pase. Durante una carrera siempre van a ocurrir cosas buenas y malas. No hay que rendirse nunca, confiando en que se va a sacar hacia adelante. Hay que tener buena cabeza y limpia. Con 18 ó 19 años no me salieron las cosas como quería y cuando estaba en Serbia no pensaba en la selección nacional. Siempre supe que podía jugar a un buen nivel y al final he cumplido.