Babic: "El curso pasado tenía mucho más trabajo con defensa de cuatro"

Da la sensación de que Srdjan Babic (Banja Luka, Serbia, 1996) lleva toda la vida en el Almería, pero el balcánico afronta su segunda temporada como rojiblanca, la primera perteneciendo al club indálico en propiedad. Capitán ante el Sevilla, repasa el duelo ante el conjunto hispalense y lo que le espera a su equipo tanto en Valladolid como en la liga en general.

- ¿Tiene ganas de que se cierre ya el mercado?

Tengo muchas ganas de que se acabe y de que nos centremos, no poniendo el foco en quién se queda y quién se va.

- El mercado ha hecho que se olviden de la victoria ante un equipo Champions.

La victoria nos dio mucha confianza. Hicimos un gran partido, también contra el Real Madrid. El resultado fue justo porque ellos también tuvieron muchas posiblidades, pero fue una lástima porque estuvimos cerca de sacar un punto, pero eso es el fútbol. Contra el Sevilla es cierto que no nos salieron muy bien los primeros 40 minutos porque nos apretaron arriba, pero cuando luchas y cuando peleas, como hicimos nosotros, el fútbol te recompensa.

- Habrá momentos en los que el protagonista con balón será el rival.

Hay que saber sufrir. Cuando pasa un tiempo en el que no tocas la pelota, pero no encajas, puedes revertir la situación. El gol de Rama nos dio la vida y remontamos el partido.

- ¿Qué ocurrió en el descanso para salir después de esa forma?

Hablamos mucho de que no podían aguantar 90 minutos presionando arriba como nos hicieron en los primeros 45. Ningún equipo en el mundo puede presionar los 90 minutos. Sabíamos que si no nos presionaban tanto y nos dejaban un poco, podíamos hacer daño.

- Da la sensación de que el equipo está bien armado defensivamente.

El Real Madrid nos sacó 15 saques de esquina. Defendemos muy bien. Hay cositas para mejorar, pero estamos bien ahora en defensa.

- ¿Cómo lleva lo del brazalete?

Es un placer y un honor llevar el brazalete del Almería. Llevo un año y siempre he intentado ayudar a la gente. Los brazaletes significan mucho, pero cuando está César, se sabe quién es el capitán.

- ¿Cómo se siente con los tres centrales?

Lo hemos hablado mucho. El curso pasado tenía mucho más trabajo porque con tres estamos bien colocados y no hay tanto espacio que tapar. A mí me da igual, siempre voy a poner el 100% donde me ponga el míster.

- ¿A qué delantero le ha costado más cubrir?

No tenía mucho contacto con los delanteros. Kaiky ha tenido más trabajo en ese sentido. Yo he estado más con extremos, como Lamela o Valverde. En mi carrera Cavani y Lewandoski.

- El próximo lunes visitan Valladolid.

Ya jugamos la temporada pasada contra ellos dos partidos y no ha cambiado mucho su plantilla. Tenemos casi los mismos jugadores y nos conocemos muy bien. No nos pueden sorprender, ni nosotros a ellos.

- ¿Qué pueden aportar Baptistao o Embarba?

Son muy buenos. Los dos nos van a dar mucho este años. Les vamos a facilitar que nos ayuden.

- ¿Cómo está yendo la adaptación de Milovanovic?

Estoy para ayudarle en todo lo que puedo, estoy disponible para él las 24 horas. Es un chico con mucha calidad pese a su juventud. Tiene sólo 18 años y no ha jugado mucho en el fútbol profesional, pero nos puede dar mucho. Lo veo mejor en cada entrenamiento.

- Contra el Real Madrid o el Sevilla todo el mundo se motiva. ¿Medirse a un recién ascendido, caso del Valladolid, puede confundir?

Hay la misma normalidad contra el Madrid, Elche, Sevilla y Valladolid. Nosotros salimos a todos los partidos para ganar. No nos vamos a confundir.

- El Valladolid llega de perder 4-0 en Barcelona. ¿Es más peligroso ahora?

Sí porque vienen con la necesidad de ganar el partido. Han sumado un punto, aunque han jugado contra los mejores. Nosotros también nos hemos enfrentado a los mejores y vamos a Valladolid a ganar el partido.

- Ha encajado como anillo al dedo en el Almería.

En mi carrera me han pasado muchas cosas buenas y malas y ahora que me va bien sé cómo aguantar y qué hacer para no perder la concentración. Cuando no tienes un buen partido, hay que saber manejar esa situación. La temporada pasada el Getafe sacó un punto de ocho partidos y se mantuvo. Hay que tener fe siempre y no perder la cabeza. Cuando las cosas no vayan bien, hay que saber qué se está haciendo bien y qué mejorar.