Con una contundente victoria por 3-0 frente al Betis Deportivo comenzó el presente curso 2020-2021 un Club Deportivo El Ejido que llegó a liderar la tabla clasificatoria de este Grupo IV B de Segunda B. Este fin de semana, sin embargo, los celestes comenzarán una segunda vuelta a la que llegan en una situación que pocos se esperaban después del buen arranque que tuvieron en octubre. Los del Poniente almeriense volverán a verse las caras con el filial bético, pero lo harán en tierras hispalenses y en puestos de Fase de Permanencia, con tres puntos menos que los verdiblancos.

El partido se puede considerar más que clave para los intereses de los almerienses, ya que la competición entra en un tramo decisivo y los de Tito García Sanjuán necesitan con urgencia volver a la senda de una victoria que se les resiste desde que el pasado 1 de noviembre ganaran al Yeclano (2-0). Desde entonces, el CD El Ejido ha disputado seis encuentros y solamente ha sido capaz de sumar dos puntos, un pobre bagaje que le ha ido alejando cada vez de las posiciones altas en las que la entidad esperaba moverse.

Los ejidenses aún tienen opciones para volver a reengancharse a esas plazas privilegiadas en las que caminaron durante las primeras jornadas, pero están obligados a reaccionar ya y empezar a sumar de tres en tres. Y eso es lo que tratarán de hacer este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol los de García Sanjuán, llevarse un triunfo que les permita cazar a los béticos en la clasificación y dar con ese punto de inflexión en sus resultados para empezar su escalada. Pero no será tarea fácil. El Betis Deportivo al que ganaron en la jornada inaugural no ha perdido ningún encuentro desde entonces, siendo además el segundo mejor local del Grupo IV B. En sus filas militan dos jugadores almerienses, el meta Carlos Marín, que está en la dinámica del primer equipo, y el mediocentro Callejón, ex de la UD Almería, que será titular en un once en el que no estará por lesión el lateral derecho David Carmona, lesionado la pasada jornada ante el Córdoba.

Por parte celeste, se perderán el choque Moreno y Tiago Portuga, que tuvo que ser cambiado en la primera parte del choque ante el Real Murcia (1-1), en el que debutaba. Por suerte, Sanjuán tiene la buena noticia de que ya podrá contar con Palomeque, que podría volver a jugar tras un año de parón por culpa de una lesión.