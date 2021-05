El Club Deportivo El Ejido despidió el curso 2020-2021 con los deberes de la permanencia hechos pero con el sabor agridulce de cerrar la temporada sumando un solo punto en sus dos últimos duelos en la categoría de bronce. Lo logró ante el Club Deportivo Marino a domicilio en un duelo en el que los almerienses fueron de más a menos, lastrados por una expulsión.

Con la salvación ya lograda desde el partido en Huelva, el CD El Ejido no se jugaba nada importante en el Antonio Domínguez Alfonso, por lo menos a nivel clasificatorio. Solamente quedaba para los celestes el aliciente de cerrar el curso como primeros del Grupo IV E de Segunda B, aunque en el vestuario ejidense se sabía que era obligatorio salir a por la victoria en tierras tinerfeñas para tratar de hacer olvidar el mal partido que se hizo la semana anterior ante Las Palmas Atlético, donde se dio la sensación de que ya estaban de vacaciones. Fran Alcoy, que hizo varios cambios en el once, no estaba nada contento con lo mal que se compitió en el último duelo en casa y deseaba que sus jugadores se tomaran el choque ante el CD Marino más enserio. Y así fue.

Jonxa fue expulsado en el minuto 61 tras un salto con Niki en el que el colegiado interpretó que el celeste soltó el codo

Buen arranque de los del Poniente almeriense, que en el primer minuto ya avisaron con un disparo de Juanje. Se hicieron con el dominio desde el inicio, obligaron a trabajar a Dani Ruso bajo palos pero les faltó efectividad ante un oponente ya descendido que buscaba despedirse de su gente con un buen resultado, algo que no pudo ocurrir en Santo Domingo este curso. Boris tuvo una clara dentro del área en el 14', pero el balón se marchó fuera al igual que la gran ocasión que tendría Lucas Ferraz en el 28', que acabó con la pelota dando en el palo. Los locales enseñaron los dientes con un remate de Ndiaye en el minuto 24' de una primera mitad que acabó sin goles y destacando el parón de unos minutos por un choque entre Cristian Moreno y Borja Llarena en el 35'. Ambos se recuperaron sin problemas.

Quedaban por delante cuarenta y cinco minutos, los últimos de la temporada y en Segunda División B, para dos equipos que querían despedirse con el dulce sabor de una ya intrascendente victoria. Tras la reanudación Alcoy dio entrada a Dovale, Víctor Pérez y Etxaniz, los ejidenses continuaron con el mando del juego y generando más peligro que los anfitriones, pero seguían sin acierto. Para colmo, el CD El Ejido se quedó con diez por la expulsión de Jonxa, que soltó un poco el codo en un salto con Niki cuando corría el 61'. Ya en superioridad numérica, el Marino dio un paso al frente, se activó más en ataque y en el 69' rozó el 1-0 en un remate de Rodrigo Rivas que tuvo que atajar con una mano salvadora de De la Cruz, que debutaba como cancerbero celeste.

Las contienda se empezó a jugar más en el campo de un CD El Ejido que sufría. En el 80' la volvía a tener Rodrigo Rivas, pero su disparo se fue besando el poste de la meta almeriense en una peligrosa contra local. No fallaría sin embargo el exjugador celeste en el 87'. A la tercera fue la vencida para Rivas, que la puso a la escuadra e hizo subir el 1-0 al marcador a falta de poco más de dos minutos para el final. Pero los foráneos no arrojaron la toalla y encontraron petróleo en un córner ya en el descuento. Sana entró con todo a rematar e hizo el 1-1 para un CD El Ejido que fue superior hasta que se quedó con un hombre menos y que merecía un resultado positivo en Tenerife.