Cabello: "No me planteo si pueden venir jugadores en el mercado invernal"

Con el Poli El Ejido en descenso hoy David Cabello se le ha preguntado en la rueda de prensa previa al encuentro al Torremolinos si ha pedido refuerzos de cara al mercado invernal, respondiendo el técnico celeste que aún no se lo ha propuesto: "No me planteo si pueden venir jugadores en el mercado invernal, estoy centrado únicamente en conseguir sacar al equipo de la zona baja. Cuando llegue su momento, tomaremos alguna decisión, ahora mismo no le puedo pedir nada al club. También puede pasar que algún jugador plantee su salida".

El técnico del conjunto ejidense quiere que su equipo vaya hacia arriba, aunque recuerda el perfil de los jugadores que aterrizaron en verano después de que Alejandro Bouza dijese que espera acabar en promoción de ascenso: "Por presupuesto no podemos exigirle absolutamente nada a esta plantilla. Es un presupuesto muy bajo, de los peores de la categoría. Estamos supercontento con los fichajes que hemos realizado, ha sido tarea mía también".

El Poli El Ejido visitará el domingo (17:00 horas) Torremolinos después de una semana de que la liga parase al celebrarse la Copa del Rey: "Después la última derrota, esperar dos semanas para tener un partido oficial se hace largo. Después de una derrota está uno loco por tener la reválida y volver a competir para dejar en el olvido esa derrota cuanto antes. Estas dos semanas se hacen bastante largas". Cabello considera que el rival llega en un buen estado de ánimo después de eliminar al Huesca, midiéndose el próximo mes al Sevilla: "Será un partido con dos equipos necesitados de puntos. Vienen tras vencer al Huesca en la tanda de penaltis, lo que le habrá dado moral, disfrutando de una competición que le brinda la oportunidad de medirse a un club de Primera División. Tendrán la moral por las nubes".

El preparador celeste también ha analizado cómo se espera que sea el duelo del domingo: "Es un campo con dimensiones pequeñas, donde el rival presiona, buscando llevarte al juego que a ellos le interesa. Va a ser un partido muy complicado, de muchísimas disputas, segundas jugadas y juego directo. Nos pondrán en aprieto en jugadas a balón parado. Hay que evitar tener errores. Tenemos que estar muy, muy concentrados para evitar esos pequeños errores que te puedan costar el partido".

Además, se ha explayado al ser cuestionado sobre los encuentros de su equipo en Santo Domingo: "Los equipos vienen aquí sabiendo al terreno de juego que vienen y al equipo que se enfrentan. Saben que El Ejido es un equipo que le gusta ser protagonista con balón. No vienen a presionarte alto. Saben también de la desesperación de los jugadores y de los aficionados, que demandan esa victoria en casa. Eso se transmite al terreno de juego como en el último partido, cuando me di la vuelta pidiéndole tranquilidad a la gente".

Cabello espera que su equipo sepa sobreponerse a la exigencia de la hinchada: "A veces tenemos que jugar hacia atrás si queremos mover la estructura rival para intentar sacarlos de ahí. Eso muchas veces desespera. En la primera parte del último partido nos apoyaron y esos dos errores después pudieron incendiar el ánimo de nuestra gente. Son dos fallos subsanables. Hay que estar tranquilos porque la línea del equipo es muy ascendente. Queremos sacar al equipo de esta situación. No es nuestro sitio, lo hemos demostrado en estas diez primeras jornadas aunque la clasificación diga lo contrario. Si somos capaces de subsanar esos errores, haciéndonos fuertes...". A pesar de ello asegura que no le puede exigir nada a los seguidores: "No le puedo pedir nada a la afición, es soberana, ha visto jugar a este equipo en superior categoría y es exigente. Para cualquier jugador o entrenador debe ser un reto sobreponerse a esas situaciones".