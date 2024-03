La Cañada y Almería, más cerca de lograr sus objetivos

Este fin de semana habrá un parón en la máxima categoría del fútbol juvenil con motivo de la celebración de la final four de la Copa del Rey. Badalona, Mallorca, Espanyol y Oviedo lucharán por una competición en la que la UD Almería estuvo presente el pasado curso y llegó a la final contra el Real Madrid en un duelo en el que los de Alberto Lasarte cayeron derrotados por 2-1.

Un año después, el conjunto indálico no vive esos días de gloria con su mejor generación juvenil de la historia. No obstante, el equipo de Zeus Carmona ha evolucionado a lo largo de una temporada en la que no se pudo lograr el objetivo de clasificarse para el torneo copero. Desde ese jarro de agua fría, los rojiblancos han cambiado de chip y han enlazado una sobresaliente racha de resultados.

Este 2024, el Almería ha conseguido ganar ocho de los últimos nueves partidos ligueros. Una dinámica que se entiende desde la irrupción de Hou, delantero del Liga Nacional, que ha entrado con descaro en Juvenil A sumando desde su debut. Sergio Cantó y Antony, las dos incorporaciones invernales, también han dado un salto de calidad al cuadro unionista.

Con figuras consagradas con Álex Torres y el capitán Juanjo Linares, veteranos de este equipo con protagonismo ya la temporada anterior, otras piezas como Fer Sastre, Ahmed, Pedro, Magaña o Fuentes han ido completando un puzle con una buena combinación de futbolistas. Actualmente, la Academia ocupa la cuarta plaza, con 50 puntos, los mismos que el Cádiz. En esa lucha por el tercer escalón de la clasificación estarán centrados los esfuerzos de aquí a final de curso, con otros conjuntos en la terna como Granada y Málaga.

La Cañada, el otro equipo almeriense de este grupo IV de División de honor juvenil, también ha vivido un crecimiento considerable desde el comienzo de año. Con esas seis derrotas iniciales, pocos creían que los blanquinegros retomasen el vuelo. Con la llegada de Pablo Hernández, los cañaeros lograron aclimatarse a la categoría sumando puntos y escalando en la tabla hasta salir de los puestos de descenso.

Ahora, con 34 puntos y en la décima posición, hasta seis equipos andaluces se encuentran por debajo de los almerienses. Un dato importante, ya que bajan los cuatro peores. Con tres partidos de colchón sobre los puestos de descenso, La Cañada está más centrada en esa terna intermedia con Córdoba, San Félix y Alhendín Balompié.

Con Juanjo López como máximo goleador, el cuerpo técnico cañaero cuenta con interesantes perfiles ofensivos como Misio, Papu o Hamza. En defensa, la pareja en la zaga de Berenguel y Tudela, con Romero y Samu en los costados, está siendo clave. Otros futbolistas, como los dos Morales, Antonio y Raúl, son igualmente vertebrales para el plantel de la barriada.

Con la certificación matemática de su permanencia, dos equipos de la provincia se mantendrían en la máxima categoría del fútbol nacional, algo que no ocurre desde la campaña 2017/18. Precisamente, ambos conjuntos fueron los protagonistas de aquel logro, algo poco habitual en la última década en este paso previo al fútbol sénior.