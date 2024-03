La Cañada saca un punto de su visita al Séneca (0-0)

Un punto consiguió sacar La Cañada en su visita al Séneca, uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en este grupo IV de la División de Honor Juvenil, en un encuentro que concluyó sin goles como muestra de la gran igualdad vislumbrada sobre el terreno de juego. Los de la barriada almeriense no pudieron cerrar la semana con una nueva victoria tras la cosechada días atrás en casa frente al Marbella, pero logró un empate que le permite encadenar su segunda jornada con saldo positivo.

Los de la barriada almeriense viajaban hasta tierras cordobesas para afrontar otra importarse cita en la lucha por la permanencia. Después de reencontrarse con la victoria el pasado miércoles frente al Marbella, los blanquinegros buscaban un nuevo triunfo que les permitiera seguir alejándose de la zona roja de la tabla. Más aún ante un rival directo como el Séneca, que llegaba necesitado de puntos para abandonar los puestos de descenso y quería poner fin a su dinámica negativa tras encadenar siete jornadas sin vencer.

El conjunto dirigido por Pablo Hernández afrontaba la cita con la baja de Romero, quien por una rotura ya perdió los encuentros frente al 26 de Febrero y el Marbella. Tampoco pudo contar con Hamza, quien tampoco pudo estar a su disposición al atravesar un proceso febril, siendo otra sensible baja para los almerienses. Mientras, el técnico blanquinegro recuperaba a Ali Camara, conocido deportivamente como Papu, tras cumplir sanción el pasado miércoles tras su expulsión en el encuentro ante el 26 de Febrero.

Sin goles al descanso

Aunque fue un encuentro muy igualado, no faltaron las grandes ocasiones en las filas almerienses. De esta manera, Juanjo López, el máximo goleador cañaero, gozó de un mano a mano para hacer el primero, pero la suerte no estuvo de su parte. Y por muy poco Raúl Morales no adelantó a los visitantes, sacando un defensor el balón justo sobre la línea cuando parecía que por fin el gol iba a llegar. Todo ello mientras los cordobeses apenas inquietaban con algún que otro centro lateral. Sin goles ambos equipos acabaron poniendo rumbo a vestuarios.

Con toda la segunda parte por delante, a los blanquinegros todavía le quedaban cuarenta y cinco minutos para conseguir ver puerta. Sin embargo, en este segundo tiempo sí crearon mayor peligro que en el primer tiempo los cordobeses, teniendo que intervenir Moi para con una gran estirada para provocar que el balón tocara en el larguero y evitar el tanto local. No obstante, los cañaeros también gozaron de una clara ocasión en las botas de Raúl, quien tuvo un mano a mano pero se le marchó el control.

Los de la barriada almeriense también protagonizaron varias jugadas de cierto peligro en centros laterales, pero los cañaeros no estuvieron del todo acertados en la finalización. No hubo manera de que ninguno de los dos equipos mandara el balón al fondo de las mallas, firmando tablas. Un empate que permite a los blanquinegros concluir la semana con cuatro puntos de los seis que había en juego. El próximo fin de semana habrá parón en la categoría con motivo de la disputa de la Final Four de la Copa del Rey Juvenil, recibiendo La Cañada al Alhendín la próxima jornada.