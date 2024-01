Charly Carreño y Moya analizan al 'letal' Emevé en la previa del duelo de Unicaja

La Superliga no cesa y afronta ya su decimoquinta jornada de fase regular, nuevo partido en el templo almeriense frente a otro gran adversario. Como cada semana, entre entreno y entreno, análisis del rival y propio. Charly Carreño, esta vez junto a Alejandro Moya, ha situado el encuentro en el contexto que le corresponde, a tenor de las fortalezas de Arenal Emevé Lugo y de la ‘regularidad’ de Unicaja Costa de Almería de cara a la clasificación: “Para nosotros son muy importantes los tres puntos para finalizar muy bien clasificados en la fase regular, antes para entrar en la Copa y ahora para los playoffs, ya que es clave tener el factor cancha a favor”.

El técnico almeriense tiene como referencia el partido de la primera vuelta, con el añadido de un posible contratiempo de gravedad para su adversario: “Con lo que respecta a Lugo, es posible que tengan una variación en su formación (en referencia a ‘Coco’ Linares); el jugador la semana pasada estaba lesionado, no sabemos si asistirá o no, pensamos que no, y esa posición la está ocupando Max Schultz, jugador alemán que estaba de receptor jugando a muy, muy buen rendimiento”. Reconociendo lo determinante que es el opuesto argentino, “nosotros lo planteamos todo pensando en que viene, y en el caso de que no, se tiene claro el ‘plan B’ de cómo jugar en este fin de semana”.

Y es que, como equipo, Arenal es también fuerte, “viene con una energía muy positiva, de ganar en casa y de sumar tres puntos importantísimos para ellos, viene de jugar bien, igual que nosotros”, textual. En su cabeza espera “que sea un partido ‘no diferente’, muy parecido al que jugamos allí, en el que tuvimos que estar al cien por cien para sacar los tres puntos”, ha añadido. Carreño va a más: “En Lugo por momentos, sobre todo el primer set, jugamos muy, muy, muy bien, y claro, el repetir y jugar muy, muy bien no es sencillo; requiere un nivel alto de concentración y requiere un nivel alto de acierto; es cierto que en casa somos un equipo que saca mejor, porque allí tuvimos muy buen control del saque táctico, pero quizás apretamos poco, así que esperamos apretar más con el saque”.

Un duelo en el que afición también juega

Su intención es “llevar un partido a las bandas”, reconociendo que el nivel de recepción lucense es bueno. De hecho, llega el joven Paradela como mejor líbero de la jornada, sin ser la primera vez que lo logra. Conocedor del club gallego, Charly sabe que ese éxito no es casualidad: “Es un club que tiene una preocupación enorme porque hay mucha gente jugando a voleibol, tiene una cantera muy importante, una barbaridad de niños y de niñas, en una ciudad pequeña, pero con muchísimo deporte; para mí fue un placer trabajar allí y estoy seguro de que, con el paso del tiempo, tanto masculino como femenino, irán saliendo jugadores importantes para el campeonato y para la selección, porque es cuna”.

Ante este Arenal Emevé Lugo con el que se puede garantizar espectáculo, el técnico se centra en el llamamiento a la afición: “Lo único que puedo decir es que nosotros, sábado seis y media de la tarde, estaremos aquí, que estamos aquí por ellos, para poder ofrecer el mejor espectáculo posible; para eso entrenamos todas las semanas”. Recuerda que “hay un buen equipo, que se prepara y quiere hacer un buen partido, buen espectáculo, y que la gente que venga, que disfrute con nosotros”. En el mismo tono se expresa Álex Moya: “Este sábado, quien venga nos va a ver con muchísimas ganas, y por supuesto que nosotros le devolveremos con espectáculo el favor que hacen viniendo a vernos”.

El joven líbero, en pleno periodo de exámenes en la Universidad de Almería, es un claro ejemplo de ‘salud mental’, siempre en actitud positiva, también en los estudios: “Bien, de momento bien; esta semana acabo los exámenes, a tope estudiando, un poco estresado, pero sacando todo adelante”. Su titulación es Matemáticas, y bromea: “Que qué hace un jugador de voleibol queriendo ser matemático, pues no sé; me gustaba la Medicina, todo lo relativo a la Biología, pero en Bachillerato se me daban muy bien las ‘mates’, aunque no tienen nada que ver con la carrera, vi todas las salidas que tenía, me gustaron y dije, para adelante y a tope; sabía que era difícil”.

Álex Moya: "Espero que consigamos una ‘medalla’ en esta Copa del Rey"

Firme en sus propósitos, como recompensa ha tenido jugar el All Star de la Federación, y cada fin de semana se cruza con las amistades que hizo entonces: “Otra vez coincido con jugadores que estuvieron en Valladolid, con ‘Coco’ y con Juanfra Frías, y hablaré con ellos, que son dos personas muy buenas, la verdad”. Son piezas clave de un Emevé muy peligroso: “Recuerdo cuando jugamos en Lugo que dieron muchísima guerra a pesar del 3-0; fue un partidazo, ellos aprietan mucho, y si aquí vienen con esa idea, sufriremos, si bien sabemos que en casa somos muy fuertes y esperamos sacar el partido adelante”.

En su caso particular, como líbero, se alegra de las excelentes actuaciones de Paradela: “Es la segunda vez que sale, y que un chaval de mi edad sea el líbero de la jornada…, me quedo ‘flipando’, es más, le tengo muchísimo respeto, me encanta cómo juega Miguel y cuando vemos los vídeos, yo ‘flipo’”. En todo caso, su favorito del rival está claro: “Sobre todo ‘Coco’, que es un jugón; la pone donde quiere, tiene una buena mano y encima es zurdo, al saque también le mete bien, y al ser zurdo cuesta más”. Los demás, “el alemán es muy fuerte, Víctor Bouza también, los centrales tienen un saque que parecía fácil, pero no lo es…”. De hecho, entre risas, “el flotante da mucho dolor de cabeza, la verdad”.

A Unicaja Costa de Almería lo ve “bien, sobre todo con muchas ganas después de las dos victorias de este año, muchísimas ganas de seguir con la mente puesta en la Copa, y ya quedan solo cuatro partidos”. Así, “estamos pensando en trabajar fuerte para llegar lo mejor posible”. Se puede entender que será su primera ‘real’: “En la anterior no llegué ni a ir al pabellón, estuve con un virus, malísimo, así que en mi segunda Copa sí espero que consigamos una ‘medalla”. De hecho, “se nota en el trabajo diario, todos estamos en las mejores condiciones para intentar ganarla; pelearemos por entrar en la final, y ya es un partido que nadie sabe lo que puede pasar; siempre que el último punto sea verde”.