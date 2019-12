Competir en Europa no pone freno a 'El Deporte es Vida'

El calendario se ha apretado, pero no importa cuando el interés es tan grande, como tiene el club ahorrador hacia su compromiso social. Unicaja Costa de Almería no ha permitido que se reduzca ninguna de sus actividades paralelas extradeportivas por el hecho de haber vuelto a la competición europea tras casi ocho años, y entre los éxitos sobre la cancha de juego, con pase de ronda en la CEV Challenge Cup y el ‘semitítulo’ de campeón de invierno de la Superliga, está el de continuar trasladando el mensaje de los beneficios de la actividad física y de los valores del deporte a la comunidad escolar. Así, la propuesta estrella de curso tras curso, nunca mejor dicha esa palabra, la de El Deporte es Vida, ha alcanzado a más de medio millar de niños de media decena de centros educativos, habiéndose realizado en dos de ellos, por el alto número de alumnos, sesiones dobles. De nuevo, y como es tradicional, se ha contado con la colaboración de la Diputación de Almería.

El papel protagonista lo ha tenido, como siempre durante estas casi dos décadas completas en las que se lleva realizando la actividad, la plantilla ahorradora, puesto que son los propios jugadores los que, en primera persona y en tono muy distendido, cuentan cómo es su vida diaria. El deporte de élite hace de embajador para el ‘otro’ deporte, el que como hábito resulta básico para elevar la calidad de vida y el que es capaz de inculcar valores trascendentales para la vida en convivencia. Así, todos y cada uno de los jugadores dirigidos por Manolo Berenguel han participado en esta primera tanda de citas, que se verá extendida a lo largo de la segunda vuelta de la fase regular, dado el alto interés por parte de los centros escolares. En ese sentido, ya han sido cinco los visitados, pero se tienen cerradas fechas para el doble, incluso con el formato mixto de El Deporte es Vida y Hoy entrenas con Unicaja Costa de Almería, que supone el traslado del equipo completo a una localidad de la provincia.

Se comenzó el 14 de noviembre con visita doble al Maestro Padilla, en el que Jorge Almansa y Pablo Kukartsev abrieron temporada de charlas arropados por más de un centenar de estudiantes, separados en dos turnos, con sendas sesiones hechas de manera consecutiva. Juan Morales ejerció como contacto para solicitar y cerrar la fecha definitiva de la actividad en su centro escolar y fue el mejor inicio posible a la sucesión de citas que se ha completado hasta llegar al final del trimestre. En ese sentido, la última se ha realizado en la última semana de cole, justo antes de que el equipo emprendiese viaje a Graz para disputar la vuelta de los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup frente al UVC Holding Graz de Austria. En concreto, fue el lunes 16 cuando Mario Ferrera y Nick Amado no solo dieron, sino que también recibieron, en el IES El Alquián. El receptor y el central tuvieron una ‘carga’ de apoyo que trasladaron a sus compañeros, apenas unas horas antes de iniciar el viaje.

Entre medias se ha tenido hueco para El Deporte es Vida multitudinario y para el más ‘íntimo’, puesto que Unicaja Costa de Almería no hace distinción entre centros grandes y pequeños. Así, contrastan las actividades realizadas en el Josefina Baró de El Puche o en el San Fernando de El Zapillo, ambas vividas en sendas aulas y con menos niños participando, con la doble sesión del IES Retamar. En ellas han contado cómo es su vida deportiva y qué hacen cuando no están entrenando o en los partidos Álex Fernández y Guilherme Hage, Fran Iribarne y Dimitry Baranov, y Jean Pascal Diedhiou e Ignacio Sánchez, respectivamente. Así, el único que todavía no ha tenido tiempo de ‘debutar’ en estos encuentros es el colocador taiwanés Pei Hung Huang, efectivo número once de la plantilla, pero recién incorporado a las filas del equipo, que de hecho llegó con el tiempo justo para ser alineado en la ida de la CEV Challenge Cup, que tuvo un problema personal y el club le permitió volver a su casa para después contar con él en la vuelta de la competición europea, y que sí ‘redebutó’ en la Superliga en el último partido del año 2019 ante Arenal Emevé Lugo.

Se da la circunstancia de que cuatro de los cinco centros ya son ‘veteranos’ en vivir esta actividad ofertada por Unicaja Costa de Almería, muestra de que año tras año la valoran muy positivamente y la consideran una aportación importante dentro de la formación de su alumnado. En todo caso, son cada vez más, tanto colegios como institutos, los interesados, abriéndose el abanico de barrios de la ciudad de Almería y de municipios de la provincia. El Deporte es Vida ha logrado ser casi una parte de los programas que los profesores incluyen en su calendario lectivo, un apoyo del club más laureado del voleibol español a la hora de inculcar los valores propios del deporte en general y del voleibol en particular, tales como el trabajo en equipo, el compañerismo o el respeto, y los parámetros de una vida saludable, con ejemplos ‘en carne y hueso’ de alimentación equilibrada y actividad física como parte básica del día a día, sin olvidar al formación integral, dando importancia a una preparación que los jugadores no descuidan de cara al final de su carrera deportiva.

Por delante queda un calendario de fechas cerradas y otras por asignarse, no solo de los centros que contactaron meses atrás con el club, sino de varios que siguen solicitando información y que quieren ofrecerle esta actividad a su alumnado. Es más, hay un buen número de ayuntamientos de la provincia, con incluso alguno de fuera de la misma, que pretenden organizar un evento mixto entre El Deporte es Vida y Hoy entrenas con Unicaja Costa de Almería. Más adelante se conocerán los detalles de al menos dos actividades multitudinarias en las que participará toda la plantilla, como pasó en La Mojonera el curso pasado, una vez ganada la Copa del Rey en Melilla. El calendario deportivo se apretará precisamente en torno al ‘Torneo del KO’, que este 2020 se disputará en Palma de Mallorca, puesto que antes y después habrá que afrontar los octavos de final de la CEV Challenge Cup ante el Saaremaa de Estonia, pero igual importancia tiene el ‘encuentro’ con los niños.