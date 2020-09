La Unión Deportiva Almería perdió su segundo encuentro preparatorio tras perder por 4-0 ante un RCD Espanyol que cerró de dulce su pretemporada. Por contra, a los rojiblancos les queda aún mucho trabajo por delante para pulir los errores de un equipo en el que aún tienen que producirse bastantes movimientos de efectivos en los próximos días.

Después de caer por 0-2 ante el Real Betis en su primer envite de pretemporada, la UDA disputó el segundo ante un cuadro catalán que está llamado a ser un gallito de la categoría de plata y que cerró su calendario de amistosos ante un conjunto almeriense que cumplía su quinto día de stage en tierras malagueñas. En el once inicial de José Gomes hubo menos presencia de canteranos que ante los béticos, pasando de cinco (Lluís, Callejón, Dani Albiar, Jean Marco y Fermín) a solamente dos, con Lluís Tarrés de nuevo bajo palos y Enri como referencia en ataque, junto a Lazo.

Los rojiblancos jugarán el miércoles a las 19:30 ante el Cádiz, en el Marbella Football Center

El meta del juvenil rojiblanco, que dejó muy buena imagen ante los verdiblancos días antes, salvó a los almerienses en el 11' de encajar el primero. Tuvo que mandar a córner un disparo de falta de Embarba. Se notó que los pericos acumulaban ya tres duelos de preparación, buscando la profundidad desde el comienzo y ejerciendo una presión alta en la salida de balón de una UDA que trató de jugar con cabeza, sin rifar el esférico. En el 13', Villalba, que estuvo acompañado en el centro del campo por De la Hoz, Petrovic y Appiah, firmó el primer disparo de los rojiblancos, que acabaría en saque de esquina.

Comenzó la UD Almería a cerrar el paso al Espanyol hacia la portería rojiblanca. Iván Martos, Balliu, Jonathan y Maras formaron una defensa que fue férrea ante un rival que trataba de estirarse. La más clara la tuvieron los unionistas en el 20', en un robo de balón de Villalba cerca del área contraria, pero el rojiblanco erró en el disparo y la mandó muy alta. Un minuto más tarde, Appiah, que se mostró muy activo tanto en ataque como en labores defensivas, también la tuvo ante Oier.

Los de Gomes se mostraron cada vez más insistentes. Villalba, en el 39', probó suerte con un tiro desde fuera del área, pero atajó el cancerbero blanquiazul evitando un tanto que, por número de ocasiones y por imagen de juego sobre el verde de La Quinta, estaban mereciendo más los rojiblancos. Sin embargo, serían los de Barcelona los que se marcharían al descanso con la mínima ventaja en el marcador. Avisó Raúl de Tomás en el 42' con un disparo al larguero y un minuto más tarde no perdonaría en el mano a mano, tras un fallo de Iván Martos en la salida de balón.

Tras la reanudación, once totalmente distinto de la UDA. Cabe destacar la presencia bajo palos de René, que se perdió el primer amistoso al quedar apartado temporalmente del plantel junto a Enzo Zidane, Vada y Juan Ibiza, que no viajaron el martes en el autobús de la expedición rojiblanca hacia Málaga. En el 54', el meta gaditano no pudo evitar el 2-0, que llegó en un remate de cabeza de Wu Lei en el que se pedía falta del perico, pero el tanto subió al marcador. También lo hizo, en el 61', un golazo de Darder, que se aprovechó de un balón dividido en medio campo para sorprender de vaselina a René Román.

Con el 3-0, José Gomes no dejaba de pedir a sus jugadores más intensidad sobre el terreno de juego. Los rojiblancos estaban faltos de ideas para hacer daño a un oponente que demostró más rodaje y celebró el 4-0 en el 67', obra de Campuzano, que llevaba pocos segundos en el campo. Álex López rozó la manita, pero René se lució bajo palos y el marcador ya no se movería más en un duelo en el que la UDA mostró una mejor versión en la primera parte que en la segunda.