El almeriense Cristian Rodríguez se queda sin Tour de Francia al ser 'castigado' por su equipo

Cristian Rodríguez se queda sin Tour de Francia tras ser 'castigado' por su equipo al no aceptar la propuesta de renovación del TotalEnergies. El ciclista ejidense se encontraba en la lista de nueve corredores que iba a correr la ronda gala con el club francés; sin embargo, finalmente ha sido reemplazado por el noruego Boasson Hagen la misma semana que empieza la carrera francesa, lo que ha provocado que Almería se quede sin representación en la prueba más importante del año.

El almeriense, que debutó en el Tour de Francia el pasado año con un meritorio cuadragésimo sexto puesto, cumple contrato este mismo año con el TotalEnergies, que le había ofrecido dos temporadas más. Así, todo hace indicar que abandonará la disciplina francesa, a la que llegó en 2021, tras expirar el contrato, salvo que cambie su decisión de no renovar. Diario de Almería contactó con Cristian Rodríguez, sin querer hacer éste declaraciones a pesar de no haber dudado en interactuar en redes sociales con información sobre este 'castigo'.

Fue el propio TotalEnergies quien mandó al corredor ejidense al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, en Monachil, para preparar el Tour después de disputar la Ruta de Occitania, quedando en el aire si el club francés no había previsto esa ampliación de contrato. El director del TotalEnergies, Benoit Genauzeau, tampoco ha querido hacer declaraciones al respecto. Ahora resta por ver si los 'castigos' se prolongan hasta final de año, aunque el equipo galo no participará en la Vuelta a España al no ser UCI WorldTeam (correrá el Tour de Francia por invitación)

Según apunta Eurosport, Cristian Rodríguez alega no podía negociar un contrato de dos años en sólo en unas horas, máxime cuando llevaba esperando la propuesta desde hace tres meses. Y es que el almeriense se encontraba a gusto en el equipo francés, con el que ganó el Tour de Ruanda el año pasado. El ciclista de 27 años vistió anteriormente los colores del Wilier Triestina-Southeast y Caja Rural-Seguros RGA.

Sólo nueve españoles

De los 176 corredores (repartidos en 22 equipos), la cifra nacional se queda en apenas nueve tras no participar Cristian Rodríguez: Enric Mas, Imanol Erviti, Carlos Verona, Gorka Izaguirre y Albert Torres (Movistar); Marc Soler (UAE), Luis León Sánchez (Bahrain) Ion Izaguirre (Cofidis) y Jonathan Castroviejo (INEOS Granadiers).

La primera etapa de este Tour de Francia se disputará mañana con una contrarreloj de 13'2 kilómetros en Copenhague, discurriendo la carrera este fin de semana por suelo danés (la próxima semana también pasará un día por Bélgica y dos por Suiza). Esta edición tendrá dos contrarrelojs individuales, seis etapas llana, cinco escarpadas, dos de media montaña y seis de alta montaña. Con 3350 kilómetros totales, acabará el 24 de julio en París.