Curvas para el Almería tras el parón

El Almería está protagonizando el peor arranque de sus ocho temporadas en Primera División. Con apenas un punto sobre doce posibles, tres derrotas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y sensaciones que no son las mejores, el conjunto de Vicente Moreno encara un calendario de aúpa tras el parón por la ventana de selecciones. Esta semana de competición a pesar de que se haga larga por la situación clasificatoria vendrá bien al conjunto almeriense, trabajando diferentes conceptos en esa plena reconstrucción en la que se encuentra inmerso. Eso sí, el técnico valenciano tendrá hasta media docena de bajas al marcharse seis futbolistas del plantel con sus respectivas selecciones, la mitad, incorporaciones del presente estío, caso de Baba (Ghana), Lopy (Senegal) y Koné (Mali). También estarán fuera Mendes (Guinea-Bisáu) y Kaiky y Lázaro Vinicius (Brasil sub-23).

Tras esos partidos internacionales, los rojiblancos tendrán tres de los encuentros más complicados del campeonato, esperando lograr la victoria que todavía se está resistiendo para respirar y trabajar con más tranquilidad. Tras caer frente al Rayo (0-2) y Real Madrid (1-3), empatar en Cádiz (2-2) y claudicar en el tramo final frente al Celta (2-3) a pesar de superar un 0-2 en contra, el Almería visitará Estadio de la Cerámica el domingo 17 de septiembre (16:15 horas). No invitan a pensar al optimismo ni las estadísticas (apenas dos empates de once visitas al feudo amarillo) ni ese estado de necesidad en el que está el equipo de Quique Setién tras sacar apenas tres puntos en este inicio del campeonato, con hasta tres derrotas. De ahí que aunque tenga competición europea cuatro días después (visita al Panathinaikos), no habrá rotaciones en el bando local.

El conjunto almeriense apenas ha sacado dos igualadas en sus once desplazamientos a Villarreal

El fin de semana del 24 de septiembre (día y hora por determinar) la UDA buscará por fin darle una alegría a su afición en el encuentro ante el Valencia. El conjunto che se ha reforzado para mejorar la mala temporada pasada, pero encadena dos derrotas consecutivas y antes de ir a Almería recibirá al Atlético de Madrid, pudiendo llegar al Estadio de los Juegos Mediterráneos también con el cuchillo entre los dientes acuciado de puntos para no meterse en problemas otro curso más. Ese tramo más complicado del calendario será la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán entre semana (26, 27 ó 28 de septiembre). Los de Mendilibar presentan un perfil parecido a los dos rivales anteriores: un equipo de renombre, pero que ha arrancado de la peor manera, con tres derrotas consecutivas y sin poder sumar este domingo al haber quedado suspendido el encuentro en el Metropolitano por condiciones meteorológicas.

Tras estas curvas, el conjunto de Vicente Moreno volverá a actuar como local, recibiendo a un recién ascendido, caso del Granada, el fin de semana del 1 de octubre. Después, dos visitas consecutivas a campos que no parecen nada sencillos: Nuevo San Mamés (fin de semana del 8) y Montilivi (22), con otro parón de selecciones por medio. Octubre lo cerrará el Almería en casa ante otro ascendido, Las Palmas, esperando que para esa fecha el equipo haya hecho del Estadio de los Juegos Mediterráneos el fortín del pasado ejercicio, además de mejorar considerablemente en las diversas facetas del juego, con hincapié en el aspecto defensivo (nueve goles encajados a pesar de ser una de las principales premisas a la hora de fichar a Vicente Moreno).