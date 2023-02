Ecoculture no da opción al Syngenta Murgi en el derbi provincial (61-91)

Tras la igualdad de los primeros compases, Ecoculture Costa de Almería ya empezaba a ganar presencia en el rebote y eso le permitió sacar partido de sus buenas acciones defensivas para salir al contragolpe y abrir la primera brecha en el luminoso (8-13). Aguantaba el tipo Baloncesto Murgi de la mano de Cristian Ramón (13-13) pero lo cierto era que, a sus problemas para atacar la aguerrida defensa visitante, se unía su escasa capacidad reboteadora, donde seguía siendo claramente superado por los rojillos que seguían ampliando su ventaja al final del primer periodo (18-24).

Los almerienses no conseguían sacudirse la presión del equipo local y solo Patrick Mendes daba aire a los suyos. No era suficiente y los ejidenses se mantenían en partido al ecuador del cuarto (26-29). Pero, en ese momento, Ecoculture Costa de Almería apretó los dientes en defensa y secó por completo el ataque de un rival que se dejó llevar por los nervios y que se hundía por completo. Los rojillos conseguían firmar un parcial de 0-8 para elevar su ventaja y provocar el tiempo muerto de Raúl Fernández (26-37). Anotaron al siguiente ataque los ejidenses pero volvían a perder balones, se precipitaban a la hora de seleccionar el tiro y no acudían bien a las ayudas y los de la capital, de la mano de Luis Rueda y Mendes, amagaban con romper el choque con un nuevo parcial de 0-10, para llegar al descanso con una amplia ventaja (28-47).

Pero si Baloncesto Murgi se fue al descanso con la esperanza de poder sacar algo positivo, ésta se esfumó por completo en un inconmensurable inicio de los rojillos. El alto grado de concentración puesto en práctica por los chicos dirigidos por David Bernárdez ahondaba en la crisis anotadora de los locales y Luis Rueda, Mendes y Cole aprovecharon para meter la directa, ampliando el parcial acumulado al descanso hasta un 0-23 que dejaba el partido prácticamente sentenciado (28-60). Sin prisas, asegurando sus lanzamientos y manteniendo la intensidad defensiva, los rojillos seguían sumando para entrar en el último cuarto decisivo con 33 puntos ya de renta (41-74).

No hubo más historia. Los locales intentaron hasta el final maquillar el resultado, pero lo cierto es que el choque estaba ya completamente roto. Ecoculture Costa de Almería jugó con esa ventaja del equipo que se sabe ganador y controlador del ritmo, esta vez con rachas de Casini y Fall, y dejaban el marcador final en un abultado 61-91 que les consolida en el liderato del grupo D-A de Liga EBA.