Embarba: "Estoy donde quería, creo que fue un acierto para mí y para el Almería"

Adrián Embarba destapó el tarro de las esencias ante un ex como el Espanyol y espera mantener el soberbio nivel mostrado el próximo lunes ante otro ex, el Rayo, al que le tiene un cariño especial, no en vano se formó como futbolista en la cantera rayista y allí dio sus primeros pasos como profesional.

Menuda exhibición ante el Espanyol...

"Estoy contento por el partido en lo individual y colectivo contra un rival que te motiva más al ser tu exequipo. Estamos en un momento de la temporada muy bueno. Me encontré muy a gusto y sintiéndome importante, me faltó rematar con algún gol, pero sumamos".

¿Cree que ofreció su mejor versión desde que está en el Almería?

"Se ve el potencial que puedo dar para ayudar al equipo. Me siento importante y aún me queda para el máximo, pero con confianza espero aportar mucho más esta segunda vuelta, que suele ser más difícil porque la clasificación se aprieta".

Y el lunes se verá las caras ante otro ex, el Rayo en este caso.

"El Rayo es como mi casa, me siento muy querido por su gente y por el club. Volver es un orgullo, pero pienso en el presente y quiero ganar sumando los primeros tres puntos fuera de casa para el Almería. Ojalá vuelva a marcar en Vallecas y el equipo gane, pero no lo celebraría porque a ese club lo quiero mucho, es como mi casa".

¿Cómo ve al equipo de Iraola?

"El Rayo es un equipazo, el míster tiene las cosas muy claras y así lo reflejó en Villarreal. Han hecho una primera vuelta para enmarcar y será muy difícil porque sé de buena mano cómo aprieta allí la afición y son muy intensos".

¿La salida de Pacheco era lo mejor para todas las partes y para el vestuario?

"Pacheco era un compañero más que se sentía querido dentro del vestuario. Si ha sido lo mejor para él, me alegro, aunque el vestuario era sano y no había ningún problema. Si es mejor para las partes, encantado, aunque perdamos a un compañero. En los mercados hay mucho movimiento en todos los equipos y sorprende que todo se cierre a última hora, con Pacheco pasó eso y estaba nervioso. Extraña un poco que teniendo un mes se apure a última hora a que entre o no la ficha. Es así y no depende de nosotros".

¿Le ha explicado a sus compañeros lo que van a encontrarse en Vallecas?

"Desde la grada se nota que aprietan y parece un campo más pequeño, pero solo unos pocos metros. La clave es salir a morder igual que hacen ellos e intentar imponer nuestro juego, atacando y cogiendo esas segundas jugadas".

Parece que Rubi los tiene a todos enchufados.

"Nos estamos haciendo muy fuertes, sobre todo en casa, somos un buen bloque tanto en defensa como en ataque, aportando todos. Hay cambios en el once y todos responden, eso hace que el equipo crezca y nos gusta que la afición se sienta identificada".

¿Buscarán dominar la posesión ante el Rayo?

"El rival condiciona también la forma de jugar, pero trabajamos para ser protagonistas con balón jugando desde atrás, aunque nos adaptamos a otros registros. Al Rayo también le gusta asociarse y será bonito para el espectador, ojalá con goles y con resultado favorable".

¿Piensa que pudieron sumar algún punto más al término de la primera vuelta?

"Siempre puedes merecer más puntos, pero al final es la competición, lo que no sumas no vuelve y nos centramos en el presente y en mejorar. Somos undécimos, pero a 3 puntos del descenso. Está todo muy apretado e igualado".

¿Considera un acierto haber firmado como rojiblanco?

"Aquí me siento a gusto e importante, estoy donde quería porque fue decisión mía y creo que fue un acierto tanto para el Almería como para mí. Ayudo al equipo con mis cualidades y en el campo se ve que estoy feliz, con confianza eres mejor jugador y te la juegas más".

¿Qué le pide Rubi de forma específica?

"Rubi me pide que encare y me la juege, que también me asocie. También aspectos tácticos como a cualquier compañero".

¿Modifica mucho su juego en función de que esté El Bilal o Luis Suárez?

"El equipo se adapta a los jugadores que haya en el campo, sean más de ruptura o asociativos. Más que condicionarte te adaptas a ello porque tenemos delanteros de grandísimo nivel que ayudan con números y juego. Cada uno tiene sus cualidades y hay que explotarlas".