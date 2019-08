Fernández, segundo técnico de la UDA que no debuta

Con la destitución del técnico valenciano Óscar Fernández, que el pasado 15 de junio fue designado con Alfonso García todavía a los mandos de la entidad rojiblanca, se trata de la segunda ocasión en la que un entrenador del primer equipo unionista se marcha sin haber llegado a estrenarse en el banquillo en competición oficial.

Hay que retraerse al año 2011 para encontrarse con un caso similar. Aquella vez el protagonista fue Luis Zubeldía (Santa Rosa, Argentina), quien llegó a ser presentado por Alfonso García, pero finalmente tuvo que partir al no cumplir un requisito para que un preparador extranjero dirija en España. Así, el técnico no pudo hacerlo al no haber estado en un conjunto de máxima categoría los tres años mínimos requerido por el Comité Nacional de Entrenadores. Su periplo en tierras almeriense fue más que breve, siendo su sustituto Lucas Alcaraz, que aterrizaba en Almería tras no renovar en Córdoba. Seis años más tarde, el argentino debutaría al frente de una escuadra española, tomando las riendas de un Alavés en el que tan solamente permaneció las primeras cuatro jornadas.