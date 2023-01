Fernando: "Ojalá pueda estar más de ocho años"

Fernando Martínez ha sido uno de los nombres propios de la semana rojiblanca. Después de su excelsa actuación ante el Atlético de Madrid, lo que le situó en los focos mundiales, el Almería oficializaba su renovación hasta 2025. Su comportamiento fue totalmente contrario al de Fernando Pacheco, el principal nombre en la ventana invernal. Ahora el murciano disfruta de Primera División a sus 32 años, en la que es su sexta temporada en el Almería, donde espera retirarse.

- Amplía dos años su contrato con el que ya es el club de su vida.

Estoy contentísimo por seguir más. Esta es mi sexta temporada y ojalá pueda no estar ocho años, sino muchos más. Siempre he dicho que me siento muy a gusto en el club y en la ciudad, algo que valoro mucho. A nivel personal, familiar y deportivo uno tiene que estar donde se siente a gusto.

- Amenaza con retirarse en el Almería.

Es lo que pienso a día de hoy. No pienso nunca en la fecha de retirarme, pero cada vez está más cerca. La figura del portero aguanta un poco más, los porteros se están retirando con más años, ojalá pueda hacerlo en la Unión Deportiva Almería.

- Que con 32 años no se plantee la retirada habla de que lo puede pasar cuando suceda. ¿Está la cabeza preparada para algo así?

Uno nunca sabe cómo lo va a afrontar cuando llegue ese momento. Cuando pasen los años y nos acerquemos, quizás haya algo de vértigo e incertidumbre de no saber qué va a pasar cuando dejas de hacer lo que llevas haciendo toda tu vida. Es un cambio muy drástico. Prácticamente desde que nacemos estamos jugando al fútbol y llegará un día en el que me levantaré por las mañanas y ya no tendré que ir a entrenar. Será un momento difícil, prefiero no pensar en eso y disfrutar lo que queda y alargar el tiempo.

- ¿Percibe que la renovación es un gesto para agradecer su comportamiento profesional y personal?

Por supuesto. Entran muchos factores en las dos partes. Ha sido muy fácil porque siempre me he sentido muy querido en el club y en la ciudad. El tema personal hace que no haya tenido dudas en ningún momento. He echado raíces aquí, mi familia está muy contenta en Almería y estoy cerca de casa, algo que valoro muchísimo. Ha sido una decisión muy fácil.

- ¿Se podía imaginar esto cuando firmó en 2017?

Para nada. Uno nunca va a imaginar que va a estar tanto tiempo en un club porque en el fútbol esta situación es algo atípico. Normalmente los jugadores cada año o poco tiempo van rotando. Venía de descender con el UCAM a toda una Unión Deportiva Almería, un club que había estado hacía pocos años en Primera División y tenía tantas aspiraciones. Quién me iba a decir a mí que iba a estar tantas temporadas en un mismo club y que lo iba a hacer en Primera División. Ni en mis mejores sueños lo hubiese pensado. Esta trayectoria ha sido un cambio en mi vida a nivel personal.

- ¿Cuál fue su año más duro?

Ser suplente no me ha hecho plantearme otras cosas. Tanto para mí o para mal la situación cambia, como me ha ocurrido a mí. La peor temporada fue la primera por el hecho deportivo. Fue un año muy complicado, muy cerca de descender a Segunda B. Fue un milagro lo de Lugo. Yo venía de bajar con el UCAM y no es fácil engancharte a un equipo de Segunda tras dos descensos consecutivos. Con detalles nos mantuvimos. El club y yo podíamos estar en Segunda B y ese milagro hizo que todo cambiase. Jamás hubiésemos pensado en ese momento estar en Primera.

- ¿Fue Guti su padrino?

Fue el primero en dar ese paso. Me dio confianza y continuidad. Estoy muy agradecido y tengo grandes recuerdos. El otro día me llego su tuit por varios sitios. Viniendo de quien viene tuvo su repercusión. Le agradezco que confiase en mí y ese mensaje.

- Este verano llega Pacheco y surge el debate.

Esto es fútbol y lo que hace bonito este deporte es la repercusión que tiene todo y que cualquiera puede opinar. Yo intento abstraerme. No tengo redes ni miro nada. Nunca me ha afectado. Los elogios y las críticas las llevo con total normalidad, pasa en todos los equipos y con todos los jugadores. Son situaciones normales y tienes que intentar que no te afecte.

- ¿Está siendo Primera División como se imaginaba?

Es algo que uno siempre ha soñado, pero mirando años atrás, lo veíamos muy lejos. Era prácticamente imposible, más un sueño que una realidad. Ahora estoy disfrutando de la categoría. Es muy bonita. Me ha llegado tarde tras mucho trabajo y la experiencia está siendo muy bonita. Ojalá dure mucho.

- ¿Ha cambiado alguna camiseta que le haya hecho ilusión?

Varias. El otro día después del partido la cambié con Oblak. Llevo toda mi vida viendo a esos porteros, los mejores del mundo, como un aficionado más. Intento llevarme ese premio porque cuando era pequeño era un sueño tener las camisetas de los mejores del mundo como Courtois o Ter Stegen. Las guardo con muchísimo cariño.

- ¿Qué escenario le ha impresionado más?

Hay estadios muy bonitos. No había jugado nunca, pero había estado en la mayoría jugando contra el filial o de visita. En casi todos había estado, el único que me faltaba era el Camp Nou y Mestalla. Me gustó mucho San Mamés. En juveniles estuve en el Valencia, he estado en la grada. Siempre he querido jugar en Mestalla y el lunes va a llegar ese momento.