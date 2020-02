Fran Villalba: "Al míster lo veo bien, el equipo está con él"

Fran Villalba es uno de los recién llegados pero está conociendo de golpe las exigencias del club en el que ha aterrizado procedente del Birmingham inglés: "El Almería es un proyecto hecho para subir, pero ese nerviosismo no debe transmitirse al campo a los jugadores, al míster o a la afición. Estamos terceros, pero creo en mi equipo, en el cuerpo técnico y creo que vamos a subir".

José María Gutiérrez confesaba tras la derrota en Huesca que había sido una semana difícil para su familia y Villalba recordaba que el vestuario está de su parte pese los continuos desaires del técnico: "Al míster lo he visto bien, el equipo está con él, estamos sufriendo todos porque si no ganas... Esto se trata de ganar y esta semana estamos entrenando espectacular. El sábado vamos a competir todos y nos llevaremos una alegría".

Titular en sus dos primeros partidos, en El Alcoraz saltó como suplente, pero en cambio estrenaba su cuenta goleadora como rojiblanco: "Vengo a un equipo nuevo con conceptos diferentes e intento adaptarme. El gol no sirvió para sumar puntos pero poco a poco iré dando mi mejor nivel".

Villalba vaticina que el sábado ante el Fuenlabrada el equipo saldrá metido desde el minuto 1 y asegura que se verá un Almería distinto: "Puede ser que salgamos más despistados, pero eso hay que cambiarlo y el sábado va a cambiar porque el equipo va a morder los 90 minutos. Quedan 14 finales y no podemos dejarnos más puntos en el camino si queremos subir directos hay que ganar el sábado. El equipo es consciente del rival que viene, pero va a ir a ganar y da igual que nos paren con faltas".

El atacante valenciano tiene claro que el aspecto mental también juega un papel fundamental, si bien no quiere pronunciarse acerca de la destitución del psicólogo, Alejo Naveira: "Hay que trabajar también mentalmente sin obsesionarnos ni hacerlo todo rápido. Hay que seguir con tranquilidad y calma. Somos un equipo de tener la pelota y tener paciencia con el balón para llegarle al rival. Hay nerviosismo, pero pido a la afición que nos apoye. Llegué hace tres semanas y solo he tenido una charla con el psicólogo. No puedo hablar más de ese tema".

Para concluir, y como ya anunció el día de su presentación, admite que le es indiferente jugar cayendo a banda o por detrás del punta: "Juego donde me diga el míster porque me siento cómodo en las tres partes de la zona atacante. No tengo puesto porque en el Birmingham estaba jugando en banda y el año pasado también jugué por banda y por dentro".