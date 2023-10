García Pimienta: "Tendremos que hacer un partido de diez contra el Almería"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, cree que su equipo tendrá que hacer un partido "de diez" en Almería si quiere conseguir algo positivo en su visita al colista de LaLiga EA Sports, y desconfía de la situación del cuadro andaluz, que aún no conoce la victoria después de diez jornadas disputadas. El técnico catalán considera que será un partido "exigente" ante un rival que tiene un "potencial" que no está acorde con los números que refleja en la clasificación.

"No podíamos imaginar que después de diez jornadas solo lleve tres puntos y no haya ganado", apuntó en la rueda de prensa previa García Pimienta, que no sabe cómo planteará el partido el nuevo entrenador del conjunto indálico, Gaizka Garitano, y la única "referencia" que puede tener, además de la derrota por 5-2 en Girona, es de su etapa como entrenador del Eibar, cuando se enfrentaba a Las Palmas.

El entrenador barcelonés recordó que tanto él -se incluye- como los futbolistas que dirige son "novatos en la categoría" y tienen que pagar un "peaje" por ello, como sucedió en el partido del pasado fin de semana, cuando perdieron en el tiempo de prolongación ante el Rayo Vallecano "tras cometer cuatro errores" que llevaron a la situación del penalti convertido por Bebé para el equipo madrileño, y pide que todos den "un paso adelante" en ese sentido.

El entrenador de la Unión Deportiva descarta rotar en Almería

García Pimienta descarta hacer rotaciones y solo piensa en la visita al Power Horse Stadium de Almería, sin pensar en el siguiente partido de Copa del Rey en Manacor, y mucho menos en el que les medirá al Atlético de Madrid el próximo viernes, 3 de noviembre. "Jugaremos el partido del Almería sin pensar en el de Copa, y en función de lo que vaya pasando en cada partido iremos tomando decisiones", explicó.

Preguntado por el debut de Moleiro en el choque ante el Rayo, Pimienta el técnico indicó que el jugador tinerfeño ya se ha quitado ese peso de superar la primera lesión muscular de su carrera e irá entrando "poco a poco" en el equipo, y lo ve como "un interior que puede jugar hacia dentro con libertad".

Con respecto a Munir El Haddadi y su sequía goleadora -en su presentación prometió 13 goles y sigue sin marcar, tras fallar un penalti la semana pasada-, insistió en que es un "privilegio" que el delantero hispano-marroquí esté en Las Palmas.