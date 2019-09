Garrucha levantará el telón y comenzará el espectáculo

“Estamos de enhorabuena”. Con esas palabras ha iniciado María López Cervantes, la alcaldesa de Garrucha, la presentación de una cita que ya está levantando una máxima expectación tanto en su localidad como en todo el Levante Almeriense. No en vano, ha recordado que se va a disfrutar “de un fin de semana de deporte de alto nivel con el equipo de voleibol más laureado de España”, lo que ha definido como “una suerte”. Ha explicado que Unicaja Costa de Almería tendrá en su municipio un punto clave de la preparación para la temporada, con la Supercopa de España a menos de un mes: “Van a entrenar, van a compartir un rato con los niños y niñas y van a disputar un partido oficial, oficial porque va a ser la presentación del nuevo Unicaja de esta temporada, ya que la primera vez que jugará un partido será en el Torneo Internacional Villa de Garrucha”. Será el sábado día 14 a las 19.30 horas.

López Cervantes ha invitado a participar de lo que será un momento espectacular, primera visita además del conjunto ahorrador a su localidad: “Quien se acerque este sábado al pabellón va a disfrutar de un deporte estupendo y además con un nivel excepcional, por lo que damos las gracias al club, y en su nombre al presidente, Ramón Sedeño, que se puso en contacto con nosotros para ofrecernos esta ocasión de tener con nosotros a Unicaja y que además sea un partido internacional”. Se va a poder disfrutar del mejor deporte, pero también del amplio abanico de la oferta de ocio de Garrucha, un enclave turístico cuyos encantos ha destacado el presidente Sedeño: “Habrá un gran espectáculo, si más el que merece la afición de Garrucha, que es mucho mayor de lo que se pueda pensar porque aquí hay cantera, y eso sí, entre entrenamientos, clínic y partido habrá que abrir hueco para disfrutar de todo lo que el municipio y sus gentes ofrecen”.

Ramón Sedeño: "Siempre ha sido por vocación, pero además no se puede olvidar que esta temporada sumamos a nuestra denominación de competición la marca turística de la provincia, la de Costa de Almería"

Entre lo más llamativo del municipio está su gastronomía y su producto típico: “Ayer, al echar un vistazo a Facebook, vi la publicación que María López Cervantes había hecho de un cartel, el del Festival Gastronómico de la Gamba Roja, nada menos que un monumento exquisito de Almería y de la humanidad”. El mandatario verde ha bromeado al respecto, “confieso que miré el calendario de la fase regular, pero lamentablemente en ese fin de semana del 25 al 27 de octubre jugamos en Ibiza”, para acto seguido explicar que tanto ese como cualquier otro evento de interés va a contar con la promoción del club en toda España y en Europa: ”Siempre ha sido por vocación, pero además no se puede olvidar que esta temporada sumamos a nuestra denominación de competición la marca turística de la provincia, la de Costa de Almería, siendo esos encantos de Garrucha grandes activos del turismo de esta tierra que defendemos y por la que nos dejamos todo sobre la cancha de juego”.

Respecto a las varias citas de estos días en el municipio garruchero, Sedeño se ha quedado con el “doble estreno”, por un lado, por la primera visita ahorradora, y por otro lado, por ser “la primera vez que se verá en acción al nuevo proyecto que con tanta ilusión hemos confeccionado”, ha subrayado añadiendo el interés despertado en poder ver en acción a un equipo que promete espectáculo: “Yo soy el primero en desear ver en juego al magnífico grupo de jugadores que forman la plantilla de este año, y puedo desvelar que los propios jugadores aguardan el momento con absoluta motivación, con el gran anhelo de poner en práctica el duro trabajo que llevan casi cuatro semanas realizando, y ofrecerlo a Garrucha y a toda la hinchada”. Ellos “son los llamados para la vuelta a Europa del club después de siete años, por lo que este municipio no será otra cosa que la lanzadera a una temporada excepcional en todos los sentidos”. Así, ha confesado estar “más que encantados de entrenar el viernes y vivir una intensísima jornada el sábado, día en el que pasaremos un rato de diversión con niños y jóvenes y jugaremos un partido de muy alto nivel, perfecto para coger tono europeo, frente al equipo del histórico verde Charly Carreño”.

María López: "El nombre de Unicaja, ya de por si atrae a la gente, que está expectante de que juegue en Vista Alegre, de que visite Garrucha"

El Chênois Genève Volleyball es el adversario elegido para comenzar los test de ‘juego real’ al más alto nivel, como requiérela ambición de conquistar cuatro títulos esta temporada, mostrándose seguro de llenar Garrucha de aficionados: “Al mes de septiembre se le puede sacar mucho partido en esta localidad, en sus playas y en sus establecimientos, y estamos orgullosos de colaborar en hacerla más atractiva ofreciendo a sus vecinos y a sus visitantes voley de alto nivel; ver por primera vez a este nuevo Unicaja Costa de Almería va a atraer a un buen número de aficionados de toda la provincia y del levante nacional a Vista Alegre, y sumará seguro para un llenazo el nombre de Charly Carreño”. Sobre la promoción del partido, María López ha desvelado que se ha lanzado prácticamente sola: “El nombre de Unicaja ya de por si atrae a la gente, que está expectante de que juegue en Vista Alegre, de que visite Garrucha, lo que coloca al municipio como referencia”. La entrada es gratuita.

Por último, Ramón Sedeño ha querido dejar claro que “siempre se camina de mano de nuestros fieles patrocinadores, Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, ahora con un empujón no solo económico sino moral de la Diputación de Almería, más la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería”, mostrando una tremenda satisfacción por el hecho de que ahora “encontramos el cariño y el aliento del Ayuntamiento de Garrucha, de su alcaldesa y de su concejal de Deportes, Juan Pedro, poniéndose a nuestra disposición desde el primer momento, dando la importancia que realmente tiene a este club y, como no, honrándonos al poner su nombre a un torneo que estamos encantados de jugar y que queremos sumar a nuestro palmarés, el Torneo Internacional Villa de Garrucha”. Unicaja saldrá a ganar y a convencer, a dar serio aviso sobre su potencial: “Este curso 2019/2020 tendrá su punto de partida en este maravilloso enclave del Levante Almeriense, que estoy seguro de que nos va a traer suerte de cara a la dura temporada que se avecina, aunque, eso sí, cuanto más trabajamos, más suerte tenemos, y eso no se nos olvida”.