Un Grupo IX con más potencial

Ocho derbis almerienses

A falta de saber si finalmente el Atlético Pulpileño se meterá en el play off de ascenso a la Segunda División B, algo que se verá este fin de semana en la última jornada de la competición liguera regular, el próximo curso se presenta muy interesante para el fútbol almeriense en la Tercera División, categoría en la que la provincia tendrá una destacable representación, como antaño. Hasta ocho derbis almerienses se disputarán (en el caso de que los de Pulpí no den la campanada, se metan en play off y asciendan) en una campaña que promete. En el Grupo IX se verán las caras Poli Almería, Club Deportivo El Ejido y Unión Deportiva Almería B, siendo protagonistas en seis duelos entre paisanos a lo largo del curso 2019-2020. Mientras, en el Grupo XIII, el murciano, Huércal-Overa Club de Fútbol y Atlético Pulpileño, siempre que éste último no logre su sueño de ser de bronce, se verán las caras en dos ocasiones en un choque que ya es toda una tradición en el grupo de la Región de Murcia, por ser los únicos almerienses que han militado en el mismo.